El plantón de las estrellas del tenis a entrenar en el Bernabéu: "No quiero sentir que estoy fuera del torneo"

Parecía un éxito asegurado. Una opción, la de conquistar a las grandes estrellas del tenis con el glamour y la historia del Santiago Bernabéu, que daba de la sensación de ser irrechazable. Pero resultó que Cúpido no acertó esta vez con su deslumbrante flecha, al menos en lo que respecta a los capos del circuito. Tras la presentación por todo lo alto de esa improvisada pista privada que ha convertido el estadio del Real Madrid en sede auxiliar del Mutua para albergar entrenamientos, llegó el vacío. Y casi el olvido.

Ya se empezó a torcer la cosa cuando Carlos Alcaraz, estrella española y reconocido madridista, se cayó del torneo por una lesión antes de empezar. Se daba por hecho que su sentimiento blanco serviría para atraerle, al menos por un día, a probar lo que se siente. Pero no hubo opción a ello, y se pasó a esperar que el tirón del Bernabéu fuera suficiente para convencer a las estrellas.

De hecho, lo pareció cuando para la radiante presentación de la pista aparecieron por allí Sinner y Swiatek, para un peloteo amable junto a Rafa Nadal y los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Pero hasta ahí llegó el espejismo, porque a la hora de la verdad, la del trabajo real, los referentes del circuito han dicho no. Y con argumentos.

"Me gustaría enfocarme en el tenis"

"Me gustaría enfocarme en el tenis y no en esas cosas", afirmó Sabalenka, número uno del ránking femenino, nada más llegar a Madrid, dejando claro que lo que le despertaba la idea era más ruido que nueces. "No tengo planeado entrenar en el Bernabéu, quiero entrenar aquí (en las pistas de la Caja Mágica). Fue un día muy interesante el de la presentación con Courtois, Bellingham, Nadal... Fue mi primera vez en el estadio. Es raro y a la vez único. Fue bueno conocerlos a ellos. Jude es uno de mis ídolos y está en el top durante muchos años. Fue muy especial ver a Rafa de vuelta", se sumó Sinner, dejando claro un pensamiento generalizado entre los que están ahí para intentar competir por lllegar lo más lejos posible.

Iga Swiatek en la pista de tenis instalada en el estadio Santiago Bernabéu. / Diego Souto/MMO / EFE

La razón es tan simple como tenística: los jugadores no quieren perder las sensaciones que adquieren durante la semana en la Caja Mágica. Para empezar porque entrenar en el Bernabéu supondría hacerlo en indoor y el torneo se juega outdoor. Y para seguir porque tanto la pista como la altitud y el entorno no sería replicable.

“Siento que la superficie va a ser un poco diferente respecto a la Caja Mágica. Además, es un estadio enorme, así que todo está cubierto”, abundó Sabalenka en su razonamiento, dejando claro que no estaba en contra de la idea, pero sí del momento. “Me gustaría que lo hicieran antes del torneo, pero ahora siento que la superficie va a ser un poco diferente”. “La pelota vuela un poco más. Es rápida dependiendo del sol y no es fácil devolver los saques. Las condiciones aquí son únicas y son diferentes con respecto a Roma y París”, explicó en la misma línea Sinner.

“Sé que está ahí, pero no tengo intención de ir. Aquí tenemos todo lo necesario y no quiero sentir que estoy fuera del torneo. Me gusta mantenerme dentro del ambiente, incluso cuando no juego”, aseguró, por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich tras su victoria inicial ante Pablo Carreño.

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El caso es que, uno tras otro, diciéndolo o no, los grandes capos han optado por declinar la opción, dejándola para jugadores del segundo o tercer escalón que sí que han querido aprovechar la oportunidad. Desde la organización, el mensaje ha sido tajante, dejando claro que la pista del Bernabéu es una alternativa, no una obligación, y la mayoría de estrellas se lo han tomado al pie de la letra.