Ciclismo
Mikel Landa, baja en el Giro de Italia por fractura pélvica: "Estoy decepcionado"
El ciclista español sufrió una pequeña fractura pélvica provocada por una caída en la Itzulia, al chocar con un vehículo de la organización.
El ciclista español Mikel Landa (Soudal-Quick Step) está "decepcionado" al no poder participar en el Giro de Italia de este año por recomendaciones médicas, tras una pequeña fractura pélvica provocada por una caída en la Itzulia, al chocar con un vehículo de la organización.
Afirmó que está "obivamente decepcionado" al no poder participar en la competición de este año ya que "había trabajado para" recuperarse "de un invierno difícil" y "empezaba" a sentirse bien "de nuevo en Itzulia". El corredor vasco de 36 años abandonó el Giro de Italia 2025 tras romperse una vértebra en una caída en la primera etapa.
Nuevos objetivos
"Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver tras lo del año pasado. Pero la prioridad ahora es recuperarme y volver a ponerme en forma, y luego ya pensaremos en nuevos objetivos más adelante en la temporada", apuntó el ganador de dos terceros puestos en 2015 y 2022 en la 'corsa rosa'.
Landa debutó en marzo de este año con la Volta de Catalunya; un inicio retrasado debido a enfermedad. En abril, en la segunda etapa de la Itzulia Basque Country, tras la caída, las pruebas médicas identificaron la lesión, que ya "ha comenzado a curarse" pero que requiere "un periodo adicional de recuperación", informó en un comunicado.
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