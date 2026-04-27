Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grossa Sant Jordi 2026Elecciones AndalucíaBarcelonaLa MinaJordi PujolBaja laboralPresupuestos 2026Huelga médicosGuerra IránPago efectivoFranciscoLinceJordi CruzNormas perros
instagramlinkedin

Ciclismo

Mikel Landa, baja en el Giro de Italia por fractura pélvica: "Estoy decepcionado"

El ciclista español sufrió una pequeña fractura pélvica provocada por una caída en la Itzulia, al chocar con un vehículo de la organización.

Mikel Landa, en primer plano.

Mikel Landa, en primer plano.

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ciclista español Mikel Landa (Soudal-Quick Step) está "decepcionado" al no poder participar en el Giro de Italia de este año por recomendaciones médicas, tras una pequeña fractura pélvica provocada por una caída en la Itzulia, al chocar con un vehículo de la organización.

Afirmó que está "obivamente decepcionado" al no poder participar en la competición de este año ya que "había trabajado para" recuperarse "de un invierno difícil" y "empezaba" a sentirse bien "de nuevo en Itzulia". El corredor vasco de 36 años abandonó el Giro de Italia 2025 tras romperse una vértebra en una caída en la primera etapa.

Nuevos objetivos

"Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver tras lo del año pasado. Pero la prioridad ahora es recuperarme y volver a ponerme en forma, y luego ya pensaremos en nuevos objetivos más adelante en la temporada", apuntó el ganador de dos terceros puestos en 2015 y 2022 en la 'corsa rosa'.

Noticias relacionadas

Landa debutó en marzo de este año con la Volta de Catalunya; un inicio retrasado debido a enfermedad. En abril, en la segunda etapa de la Itzulia Basque Country, tras la caída, las pruebas médicas identificaron la lesión, que ya "ha comenzado a curarse" pero que requiere "un periodo adicional de recuperación", informó en un comunicado.

TEMAS

  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
  3. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  4. Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre

Mikel Landa, baja en el Giro de Italia por fractura pélvica: "Estoy decepcionado"

El plantón de las estrellas del tenis a entrenar en el Bernabéu: "No quiero sentir que estoy fuera del torneo"

Mbappé, lesionado: el Clásico y lo que queda de temporada, en riesgo

Mbappé, lesionado: el Clásico y lo que queda de temporada, en riesgo

Drama para Éder Militao: operación y 5 meses de baja

Drama para Éder Militao: operación y 5 meses de baja

Mbappé, lesionado, se perderá el partido contra el Espanyol y es duda contra el Barça

El Gobierno mejorará las pensiones de los futbolistas de los años 70 que no cotizaron a la Seguridad Social

Manuel Neuer, la leyenda del Bayern que aspira a su tercer triplete: "Debería haber ganado el Balón de Oro"

Manuel Neuer, la leyenda del Bayern que aspira a su tercer triplete: "Debería haber ganado el Balón de Oro"

Xavi Simons, criado en la Masia, se pierde el Mundial por una rotura de cruzado: "La vida es cruel y hoy se siente así"

Xavi Simons, criado en la Masia, se pierde el Mundial por una rotura de cruzado: "La vida es cruel y hoy se siente así"