ACTUALIDAD BLANCA
Mbappé, lesionado, se perderá el partido contra el Espanyol y es duda contra el Barça
Militao será operado en Filandia y se perderá el Mundial con Brasil
Kylian Mbappe sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y es duda para el clásico en el Camp Nou del próximo 10 de mayo ante el Barça.
El internacional francés fue sometido este lunes a nuevas pruebas para conocer con más precisión sus dolencias.
Según el parte médico emitido por el Real Madrid "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".
El delantero blanco será baja ante el Espanyol la próxima jornada y apurará para llegar al clásico. Se trata de una noticia tranquilizadora para el Real Madrid, pues en las últimas horas se había especulado con una lesión de más importancia.
Sin Mundial para Militao
Mientras tanto, Militao, que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en el isquio, finalmente será operado en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El central brasileño se perderá el Mundial y apunta a ser cerca de cinco meses de baja para una recuperación que supone otro duro revés a su carrera.
Militao valoró la opción de un tratamiento conservador que hubiera reducido el tiempo de baja, que hubiera sido de unas cinco semanas. Pero esa alternativa, que seguramente sí le hubiera permitido llegar al Mundial con Brasil, implicaba un riesgo de recaída mucho mayor. El encargado de intervenir a Militao será el prestigioso cirujano Lasse Lempainen, que ya ha operado a jugadores del Barça como Ronald Araujo y Alejandro Balde.
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