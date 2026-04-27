Manuel Neuer, la leyenda del Bayern que aspira a su tercer triplete: "Debería haber ganado el Balón de Oro"

El Bayern de Munich visita este martes al Paris Saint-Germain para la ida de semifinales de Champions League (21h). Ambos clubes todavía aspiran a ganar el triplete, un logro para nada ajeno a los de Luis Enrique que lo consiguieron por primera vez la temporada pasada, y a lo que Manuel Neuer ya está acostumbrado como capitán del conjunto alemán.

El portero cumplió 40 años hace un mes y en su vitrina personal ostenta hasta dos temporadas en las que ha ganado los tres trofeos más importantes. El guardameta busca evitar la revancha del PSG tras perder la final de 2020 frente a su próximo rival, y al mismo tiempo sueña con añadir otro título europeo a una condecorada carrera que pudo haberse terminado en aquella fatídica noche de mayo de 2024 en el Bernabéu.

Cuando Joselu empujó el balón para desatar la locura en el Bernabéu con el tercer gol de la eliminatoria en 2024, el destino de Neuer parecía escrito. Acababa de cometer un error garrafal al dejar un balón muerto dentro del área, dando señas de que la edad empezaba a costarle factura. A los tres minutos, el Madrid volvió a marcar para completar la remontada y clasificar a la final de la Champions.

El portero alemán apenas se movió para evitar que eso sucediera, observando como el pase de Rudiger se le cruzaba por delante sin poder llegar a interceptarlo antes que Joselu volviera a rematar a quemarropa. Fue como si viera su carrera pasar por delante de sus ojos. Como si todo fuera a terminar en ese instante. Pero una vez más, el imperturbable Neuer volvió a levantarse.

Redención

El Bayern cayó eliminado ese día, pero Neuer tuvo su redención dos años más tarde en el mismo escenario, esta vez en la ida de cuartos de final. Cualquier otro portero se habría encogido frente a la grandeza de todo un Real Madrid desesperado por salvar una temporada en blanco. Cualquier otro mortal habría engullido su propia lengua antes que volver al lugar que pudo ser su cementerio. Neuer nunca fue ese tipo de futbolista, pues jamás se achantó frente a la posibilidad de redimirse tras fallar una y otra vez. Fue así como detuvo sin cesar a Mbappé, llegando a rozar el imposible en la única jugada que fue vencido, para demostrar que sigue estando a la altura de las grandes citas y que todavía puede seguir alargando su legendaria figura bajo los palos.

Manuel Neuer tapa un tiro de Kylian Mbappe en el Bernabeu. / OSCAR DEL POZO / AFP

Ese 1-2 cosechado por el Bayern en el Bernabéu fue un trabajo de equipo en el que destacaron varios futbolistas. Olise deslumbró con su desequilibrio desde la banda, Díaz importunó con energía para abrir la lata, y Kane machacó desde la distancia. Pero el hombre del partido fue Neuer, que acumuló hasta nueve paradas e inspiró a su antiguo compañero Philipp Lahm a deshacerse en elogios por su actuación: "Si analizamos con detenimiento, no realizó paradas imposibles. Sus puntos fuertes fueron su serenidad, presencia y concentración. Muchos porteros reaccionan de forma incorrecta, sobre todo en partidos importantes. Pero es precisamente ahí cuando Manuel demuestra su verdadera clase. Es esta cualidad la que ayuda a los equipos a ganar títulos."

Si bien dejó mucho que desear en la vuelta del Allianz Arena, cometiendo un error imperdonable para el gol inicial de Guler y encajando el libre directo del turco antes de recibir el tercero de Mbappé, Neuer continuó transmitiendo seguridad a su equipo, que terminó ganando el partido y la eliminatoria (6-4).

Triplete mundial

Con la Bundesliga ya en el saco y la final de la DFB-Pokal fijada para el 23 de mayo, el guardameta de Gelsenkirchen aspira ahora a ganar el tercer triplete de su carrera, algo que nunca nadie ha logrado en la historia del fútbol. El dominio doméstico permite al Bayern luchar por este logro prácticamente cada temporada, pero en los últimos años se había torcido su camino tanto en copa como en Europa.

El conjunto bávaro no levanta el trofeo copero desde 2020, el mismo año en que conquistó su última Champions. Ese fue el segundo triplete de Neuer, quien ya lo consiguió en 2013 junto a Thomas Muller, Jerome Boateng, David Alaba y Javi Martínez. Sumado al Mundial de 2014, su palmarés está al alcance de muy pocos, aunque este verano no vaya a estar en la gran cita del fútbol con Alemania.

Manuel Neuer levanta el Mundial de 2014 en Brasil. / FABRICE COFFRINI / AFP

Desde que se fracturó la pierna en diciembre de 2022, Neuer ha sufrido siete lesiones musculares importantes, y en 2024 decidió colgar los guantes con la selección. Renovó con el club a pesar de todo y apunta a que ampliará su contrato una temporada más cuando finalice la presente campaña. El portero alemán lleva ya quince años en el Bayern después de transcurrir veinte con el Schalke 04 entre categorías inferiores y primer equipo.

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Según Lahm, una trayectoria por la que "debería haber ganado el Balón de Oro". El excentrocampista considera que su viejo amigo "se encuentra entre los más grandes de la historia del fútbol, junto a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo". Aunque no viajará este verano a EEUU, el simple hecho de que todavía esté jugando a este nivel con 41 años es merecedor de amplia consideración para ganar el premio individual más prestigioso de todos si logra convertirse en el único futbolista en ganar tres tripletes.