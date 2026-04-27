Carrascazos
Macarrones, Cruyff y Flick, por Lluís Carrasco
Hay comidas que alimentan el cuerpo y otras que, directamente, engordan la mente. La de ayer entre Berta Brau, Xavi Valls, Joan Poquí, Víctor Lozano y un servidor, fue de las segundas. Reunión de ilustres en el Colmado Carpanta (o eso pudieron pensar otros clientes en el comedor si no nos conocieran) para resolver una cuestión de país: ¿dónde se elaboran los mejores macarrones de Barcelona? Porque uno puede discutir sobre el VAR, geopolítica, IA o sobre el atentado a Trump… pero lo verdaderamente trascendente siempre acaba siendo el sofrito.
Entre sorbos de Montsant, el Carpanta defendió su sitio en el podio con dignidad, mientras el bar Bocata o el Bar Gañán proponen una alternativa que, como todas las buenas, nunca acaba en la sobremesa. Nadie venció a nadie, que es exactamente lo que debía pasar para que la discusión mereciera la pena. Y claro, de la pasta al Barça hay un paso. O ninguno. Salió el tema Cruyff, como siempre que alguien quiere parecer trascendente, y se llegó a escuchar ¡que el holandés está sobrevalorado! Apareció Ronaldinho, como argumento inequívoco de talento, naturalidad y alegría. Se debatió sobre quién cambió más la historia, como si la historia fuese un ránking y no una suma de milagros. Discusiones eternas, vaya…
También hubo espacio para el partido contra el Getafe. “Soporífero”, dijeron algunos… (los mismos que luego celebran las Ligas en mayo). “Riguroso”, replicaron otros… (esos que no confunden la eficacia con la épica). La verdad, como los buenos macarrones, estaba en el punto equilibrado de horno: ni obra maestra ni crimen culinario. Al final, uno sale de estas comidas con la certeza de que no hemos venido al mundo a ponernos de acuerdo, sino a debatir entre amigos y carcajadas. Porque el fútbol no es una discusión: es la excusa perfecta para hablar de todo. De macarrones, también. Eso sí, para cerrar el asunto con rigor institucional, solo falta que Laporta pruebe los tres, convoque rueda de prensa y dicte sentencia. Aunque visto lo visto, ni así.
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