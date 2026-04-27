El Govern inicia el despliegue de la prescripción deportiva en la atención primaria para tratar enfermedades con ejercicio físico

Hace unos años que el Govern puso en el punto de mira las enfermedades no transmisibles para tratar de hacer frente a una epidemia silenciosa que causa el 90% de las muertes en Europa según la Organización Mundial de la Salud. En su mayoría, estas enfermedades son causadas por el estilo de vida y para erradicarlas, el Govern optó por tratar de ir directamente a su origen: el sedentarismo. El pasado año, la Generalitat presentó el Programa de Prescripción Deportiva y este lunes, han anunciado cómo se llevará a cabo la primera fase del despliegue en los Centros de Atención Primaria a partir de mayo.

Con este programa, el Govern busca consolidar el ejercicio físico y el deporte como herramientas terapéuticas dentro del sistema sanitario catalán y para que ello sea posible, en esta primera fase participarán unos cincuenta equipos de atención primaria de 80 municipios de Catalunya. En los CAPs involucrados, los médicos podrán prescribir programas de actividad física supervisados. La principal novedad del programa interdepartamental es la incorporación de una herramienta digital de prescripción deportiva en el ECAP, el sistema de historia clínica informatizada que utilizan los profesionales de la red de atención primaria que permitirá que los sanitarios puedan derivar a los pacientes, a través de una receta impresa, a programas de ejercicio físico adaptados a su enfermedad y supervisados por profesionales de la educación física deportiva.

De este modo, a partir de la introducción de ejercicio en la rutina diaria de los pacientes con determinadas enfermedades se espera poder reducir la incidencia de sus síntomas e incluso, mejorar muchos de los casos. Según numerosos estudios, la actividad física regular es una herramienta eficaz para prevenir y mejorar enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial o la obesidad, y tiene efectos positivos en la salud mental, el bienestar emocional, la autonomía personal, la fuerza, la movilidad articular, la memoria y las funciones cognitivas.

Cambio de paradigma

El Govern defiende que este despliegue supone un cambio de paradigma en la atención a la salud, al reconocer que la prevención y el bienestar no dependen únicamente del sistema sanitario, sino también de los hábitos de vida y de los recursos comunitarios. En ese sentido, estudios recientes de la OMS han determinado que la introducciónd e actividad física regular entre la población de la Unión Europea podría llegar a evitar hasta 11,5 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles para 2050, incluidos 3,8 millones de casos de enfermedades cardiovasculares, 3,5 millones de casos de depresión, casi 1 millón de casos de diabetes tipo II y más de 400.000 casos de diferentes tipos de cáncer.

En catalunya, el circuito previsto partirá del centro de atención primaria. Desde allí, el profesional sanitario podrá indicar la práctica de ejercicio físico como parte del abordaje terapéutico y derivará a la persona a un equipamiento deportivo o a un Consell Esportiu de su entorno. Una vez allí, un educador físico deportivo evaluará sus características individuales y le orientará hacia el programa más adecuado. La iniciativa plantea, así, un modelo de trabajo pluridisciplinar que conecta el sistema sanitario con los recursos deportivos y comunitarios del territorio.

"Una visión integral"

Durante la presentación del programa, el conseller de Esports, Berni Álvarez, defendió “una visión integral de la salud” en la que el deporte y la actividad física actúen como “una herramienta preventiva clave”. Según Álvarez, la incorporación de estos recursos al sistema sanitario permitirá mejorar la salud física y mental de la ciudadanía y, al mismo tiempo, poner en valor el trabajo de los profesionales del deporte, encargados de adaptar los programas de ejercicio a cada perfil.

En la misma línea, el secretario general de Salut, Narcís Pérez, subrayó que la actividad física “deja de ser solo un mensaje general” para pasar a formar parte de la atención a la persona, especialmente en la atención primaria y en conexión directa con los recursos deportivos y comunitarios. Pérez destacó que la prescripción deportiva nace de la evidencia científica y pretende ofrecer soluciones prácticas a quienes necesitan apoyo para incorporar la actividad física a su vida diaria de forma segura, progresiva y sostenida.

Antes de iniciar esta primera fase, el Departament d’Esports ha realizado un mapeo de los recursos comunitarios de actividad física existentes en Catalunya. El trabajo ha permitido obtener un diagnóstico de la oferta de actividad física saludable en el territorio. En total, se contactó con 947 municipios, de los cuales 314 aportaron datos. A partir de esta información se identificaron 390 programas que incluyen 864 actividades, clasificadas como dirigidas, deportivas y acuáticas.

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Para ello, el Departament d’Esports ha creado además un equipo técnico específico, con siete agentes territoriales repartidos por Catalunya, encargado de coordinar el programa, armonizar y validar las actividades existentes, impulsar nuevas propuestas y rutas saludables, y generar sinergias entre los ámbitos deportivo y sanitario. A partir de este trabajo, el Govern ha unificado los criterios de inclusión de pacientes, los circuitos de derivación y la metodología del programa.