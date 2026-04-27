Un Espanyol muerto de miedo empata con el Levante y se mete en un lío

Un partido más y otra decepción. En el día señalado para romper la mala racha y afrontar con más calma el final de campeonato, el Espanyol volvió a fracasar. Solo fue capaz de empatar con el Levante (0-0), el penúltimo de LaLiga, y cerca estuvo de perder. Dmitrovic lo evitó. Los pericos, que flirtearon hasta el final con el desastre, suman 16 partidos sin ganar, su segunda peor racha de la historia. Están cinco puntos por encima del descenso pero no pueden despistarse. La lucha por la salvación más cara de los últimos años será encarnizada hasta la batalla final.

En un partido con dos contendientes temerosos, el empate era el mal menor, aunque a estas alturas un puntito puede ser muy valioso. A los más de 25.000 pericos que acudieron a Cornellà les pudo saber a poco, pero no faltó mucho para la derrota. Ya llevan casi cinco meses sin ver ganar a su equipo en casa, concretamente desde el 7 de diciembre contra el Rayo (1-0). Eran otros tiempos en una etapa de felicidad en la que todo salía bien. Ahora parece imposible volver a disfrutar de un triunfo. El equipo está atascado, sin alma. Pide que acabe ya la Liga, pero quedan cinco citas hasta el cierre. Un tormento.

Tres novedades

Es cierto que después de una racha tan desastrosa lo habitual es cambiar de entrenador. Manolo ha mantenido el crédito hasta ahora por su buen trabajo del pasado y su excelente primera vuelta, pero los nervios empiezan a ser mayúsculos. También es verdad que el técnico no lanza los penaltis ni falla sin portero como ocurrió en Vallecas con Kike García y Pere Milla, pero la angustia sigue creciendo.

Manolo González da instrucciones durante el partido ante el Levante, este lunes en Cornellà. / Valentí Enrich / SPO

Prescindió el entrenador de la doble punta usada en Vallecas y recuperó su esquema favorito con Kike García como referencia arriba y Terrats en la mediapunta. Expósito retrasó su posición para acompañar a Urko en un once con tres novedades respecto al duelo ante el Rayo. Pol Lozano, Dolan y Roberto fueron los damnificados en un encuentro en el que se palpó la tensión y el miedo desde el comienzo.

Susto a los cinco minutos

Nervioso y atenazado, le costó encontrar el pulso al cuadro perico, que se llevó un susto monumental a los cinco minutos. Victor García se escapó de la zaga en una rápida transición y firmó un peligroso remate que Dmitrovic desvió a córner con una mano sensacional. El meta serbio, el mejor perico del partido, salvó el primer drama en una primera parte en la que los locales fueron de menos a más.

Cabrera se lanza a por un balón ante Pablo Martínez, este lunes en Cornellà. / AFP7 vía Europa Press

El Espanyol se apoderó de la situación pero le costó generar peligro. Faltaba precisión en el último pase ante un rival ordenado que supo jugar con la ansiedad blanquiazul. Acabó asediando el bloque catalán al valenciano en el ocaso del primer tiempo, pero sin noticias de Ryan, el arquero de un Levante que aguantó sin excesivos apuros. Todo quedaba pendiente de una segunda parte decisiva.

Expulsión de Lozano

Un balonazo perfecto de Dmitrovic a Pere Milla fue la primera ocasión de los pericos tras el descanso a la espera de que el guion se acabara de agitar de una vez. Fue Manolo el primero en mover el árbol con la entrada de Dolan y Roberto antes de la hora de juego. Marcha atrás en el planteamiento inicial y vuelta a los dos puntas en un movimiento al que Castro respondió con otro doble cambio en el Levante.

Poco se alteró el panorama en una tortura de partido que fue avanzando sin nada bueno para el Espanyol. Aún más se complicó la cosa con la expulsión de Pol Lozano, que entró en el minuto 84 y fue expulsado en el 87 tras ver dos amarillas en un minuto en un claro ejemplo de la situación volcánica y caótica del Espanyol.

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Dmitrovic desbarató con el pie una oportunidad de Etta Eyong en una jugada invalidada que amenazaba con una revisión traumática en caso de gol, mientras Roberto envió fuera la última ocasión de los pericos antes del sobresalto final. Entre la mano de un inmenso Dmitrovic y el larguero evitaron un gol de Carlos Álvarez que habría supuesto un cataclismo en Cornellà.