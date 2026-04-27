Àlex Márquez: ‘El cartel de Peliqui debe ser ‘Esto es Jerez, picha’, no ‘This is Jerez’”

“No, no me siento el rey de Jerez por haber conseguido, que no es fácil, desde luego, dos victorias consecutivas, el pasado año y este, pero es hermoso que, en el 40 aniversario de este circuito, tres días después de cumplir 30 años y tras unos inicios un poco raros esta temporada, todo acabe con una victoria que, además, ha sido como yo quería, como habíamos planeado con el equipo y como hemos podido escenificar pues, sabido es, que no siempre puedes materializar todo lo que planeas”.

Àlex Márquez, el ‘hermanísimo’, que es todo un subcampeón del mundo de MotoGP, cosa que, a veces, muchos olvidan, protagonizó, en Jerez, uno de los mejores fines de semana de su vida. No solo idéntico al del año pasado sino, incluso, clavadito al de hace varios años cuando logró, también en el trazado andaluz, su primer triunfo en Moto2.

“Sé que muchos, entre otros mi hermano Marc, no paraban de decirme ‘venga, que ahora viene tu circuito’, pero el inicio de esta temporada había sido rarito, por calificarlo de alguna manera, así que este triunfo es estupendo”, comenta Àlex, que tuvo ejecutar a la perfección el plan de carrera meditado con su equipo. “He salido bien, a mitad de la primera vuelta, ya era segundo y, enseguida, me he enganchado a Marc y no he dudado de pesarlo porque, insisto, el plan era irme. O intentarlo”.

Àlex Márquez desciende, feliz, del coche que le trasladaba al podio de Jerez. / ALEJANDRO CERESUELA

El ‘Pistolas’ reconoce que no quería sorpresas. “Tenía buen ritmo, me encontraba supercómodo durante todo el fin de semana, he mejorado muchísimo en las curvas de izquierdas y quería imprimir mi ritmo. Si luego, al final, me tenía que pelear con Marc, con ‘Bezz’ (Marco Bezzecchi) o que ‘Diga’ (Fabio Digiannantonio), pues estaba preparado, pero también sabía que, con los datos de viernes y sábadoi, podía lograr lo que he conseguido: cogerle dos segunditos a Marc y acabar ganando sin problemas. Lo importante en el inicio era reducir el grupo de candidatos lo máximo posible”.`

El pequeño de los Márquez Alentá niega “por completo” que Jerez pueda considerarse su circuito. “Hasta el año pasado no me iba demasiado bien, la verdad. Este año he mejorado mucho, sobre todo en la entrada de la curva cuatro, que no había manera de dominarla y, según Marc, que me siguió ayer un par de vueltas, trazado la octava con locura y hasta me dijo ‘¡caray!, no sé como lo haces’. Bueno, pues eso, sí, he logrado un buen ‘feelinh’ y, durante todo el fin de semana, me he encontrado muy cómodo”.

“¿Me preguntas si la gente se ha olvidado de que soy el subcampeón del mundo? El deporte es así, nos guste o no. No importa lo que hiciste el pasado año. Si empiezas mal los tres primeros grandes premios, si no logras un solo podio, es normal que la gente, que no tiene demasiada memoria, se olvide un poco de ti”. Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati y subcampeón de MotoGP

Àlex reconoce que las cuatro semanas de descanso, fruto de la suspensión, perdón, del aplazamiento del Gran Premio de Catar por culpa de la guerra de Irán, han sido muy importantes pues “hemos estado trabajando a tope en coordinación con mi equipo y Ducati y no hemos parado de mejorar y tener ideas nuevas”. En ese sentido, el joven de Cervera (Lleida) ha reconocido que la fábrica de Borgo Panigale le ha dado cosas nuevas para su ‘Desmo’, especialmente el nuevo colin y alerón trasero y “algunas otras mejoras que me guardo para mi”.

El año pasado, Àlex dijo, tras su victoria y subidón en ‘Peluqui’, el punto de Jerez donde se cita la afición más apasionada del Mundial, que esa zona debería de ser reconocida como “patrimonio de la humanidad”. “Este año, que he vuelto a disfrutar de ellos, de su pasión, de sus aplausos, de su recibimiento, es más, me he sentado un ratito en la pista mirándolos, pero tengo algo que reprocharles. Ese cartel que han puesto de ‘this is Jerez’ no me gusta. Debería ser ‘esto es Jerez, picha’. No podemos perder la esencia, pero, sí, es muy hermoso, mucho”.

Àlex Márquez, ayer, gran triunfador en Jerez. / ALEJANDRO CERESUELA

Cuando El Periódico le comentó que parecía que algunos se habían olvidado que estábamos ante todo un subcampeón del mundo y que, por tanto, no es ninguna sorpresa que gane el GP de España, Àlex siguió los pasos sinceros de su hermano mayor.

“El deporte es así, nos guste o no. No importa lo que hiciste el pasado año, no importa que consiguiéramos ser subcampeones detrás del mejor piloto de la historia, si empiezas mal los tres primeros grandes premios, si no logras un solo podio, ni luchas por ello, es normal que la gente, que no tiene demasiada memoria, se olvide un poco de ti”, comentó con enorme serenidad.

Y siguió, sí, con su sincera reflexión. “Cuando ocurre todo eso, lo que hay que hacer es lo que le he visto hacer, por ejemplo, a Marc. “Agachar la cabeza, no escuchar comentarios, ni buenos ni malos, estar con los tuyos, leer poco, muy poco e intento estar metido en lo mío y, al final, si trabajas duro, te llega la recompensa”.

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Y, en ese momento, pensé en su hermano Marc. “¿Marc?, Marc es el tío que ha tenido una mezcla de elogios y palos y sabe, perfectamente, lo que tiene que hacer. Y lo hará. Y lo conseguirán, ya veréis”.