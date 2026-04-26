A Sinner no le hace falta brillar para seguir adelante en Madrid

Jannik Sinner ya está en octavos de final del Mutua Madrid Open. Sin el brillo habitual, pero con la misma solvencia de siempre. Tras ceder un set en su estreno, superó en poco más de hora y cuarto al danés Elmer Møller (6-2 y 6-2) para avanzar a la segunda semana del torneo, donde buscará coronar su quinto título de Masters 1000 consecutivo.

Son 19 triunfos consecutivos para un Sinner que en Madrid quiere aprovechar el primero de los varios torneos en los que será el gran favorito tras la baja confirmada de Carlos Alcaraz para los próximos meses. En la Caja Mágica, está ya a solo cuatro pasos de alzarse con el primero de ellos y de poner en sus vitrinas uno de los pocos grandes torneos que le faltan por conquistar.

Camino a ser el primer jugador de la historia en sumar cinco títulos de Masters 1000 de manera consecutiva, el italiano superó en su segunda prueba a un Møller que tuvo buenos momentos, pero que fue muy irregular para poder poner siquiera en aprietos a Sinner. El danés demostró tener calidad y en algunos momentos conectó golpes que dejaron sin respuesta al italiano, que pese a ello se valió de mantener una línea regular durante todo el encuentro y esperar los muchos fallos que acabaron llegando desde el otro lado.

Sin ritmo

Dañino al saque, con siete aces, y persistente al resto, el número uno solventó sin problemas el encuentro. Le costó tomar ritmo al partido, pero un muy mal juego de Møller en su segundo turno de saque le abrió la puerta a la rotura. Incluso la pudo doblar para cerrar de manera más cómoda el set, aunque cedió su servicio por primera y única vez en el partido.

El danés requirió al fisio por problemas en la zona abdominal, que pese a que no se le vio lastrado en el juego, tampoco pudo entrar en partido en el segundo set. Una sola rotura en el sexto juego y un saque mucho más sólido valieron al italiano para cerrar el partido.

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"Poco a poco voy tomando mejores sensaciones con las condiciones de aquí" explicó el italiano, consciente de que tiene margen de mejora.