Sabastian Sawe se convierte en el primer hombre en bajar de las dos horas en el maratón

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, este domingo en Londres, para revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo.

Sawe, de 31 años, cruzó la línea de meta frente al Palacio de Buckingham tras 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum; 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su fallecimiento en un accidente de coche.

Hasta este domingo, el único atleta en lograr bajar de las dos horas en maratón había sido Eliud Kipchoge, pero su récord (1 hora ,59 minutos y 49 segundos) nunca fue homologado por World Athletics ante las ayudas recibidas (como las 41 liebres rotatorias) en aquella carrera en Viena el 12 de octubre de 2019.

Segundo clasificado, Kejelcha (1h59:41) también completó los 42,195 km en menos de dos horas, una actuación aún más increíble si se tiene en cuenta que el especialista en medio maratón se alineaba por primera vez en la distancia reina.

Kiplimo (2h00:28), segundo el año pasado en su primer maratón, también firmó un mejor crono que el establecido por Kiptum hace tres años.

Sawe encabezaba un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque antes del kilómetro 30.

Sólo Kejelcha logró mantenerse a su lado, con Kiplimo unos metros por detrás. Un podio que ya es historia del atletismo.

Histórica Assefa

La atleta etíope Tigst Assefa, mientras, conservó este domingo su título de campeona del maratón de Londres, y mejoró el récord del mundo en una carrera exclusivamente femenina -sin 'liebres' masculinas para marcar el ritmo-.

Tigst Assefa celebra su triunfo en la categoría femenina en Londres. / NEIL HALL / EFE

La atleta de 29 años protagonizó un esprint en los últimos metros, en el que dejó descolgadas a las kenianas Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri, con quienes hizo toda la carrera.

Assefa cruzó la meta en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, nueve segundos por debajo de la plusmarca anterior, que le pertenecía desde el maratón de Londres del año pasado.

Obiri, dos veces campeona mundial de 5.000 m y bronce en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, terminó segunda con una marca personal de 2:15:53.

Cruzó la meta solo dos centésimas de segundo por delante de su compatriota Jepkosgei.

El récord mundial establecido en una carrera mixta, en la que las atletas se benefician de liebres masculinas, pertenece a la keniana Ruth Chepngetich, que paró el crono en 2:09:56 en el maratón de Chicago en octubre de 2024.

Chepngetich recibió una sanción de tres años por dopaje en octubre de 2025, aunque se mantienen los resultados y récords anteriores a la muestra de marzo de 2025.

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