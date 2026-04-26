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MotoGP Jerez 2026 en directo: carrera hoy, resultados y última hora del Gran Premio de España

Ducati Team Marc Marquez (R) in action during the MotoGP race for the Motorcycling Grand Prix of the United States at the Circuit Of The Americas racetrack in Austin, Texas, USA, 29 March 2026. (Motociclismo, Estados Unidos) EFE/EPA/DUSTIN SAFRANEK

Ducati Team Marc Marquez (R) in action during the MotoGP race for the Motorcycling Grand Prix of the United States at the Circuit Of The Americas racetrack in Austin, Texas, USA, 29 March 2026. (Motociclismo, Estados Unidos) EFE/EPA/DUSTIN SAFRANEK / DUSTIN SAFRANEK / EFE

Laia Bonals

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El Mundial de MotoGP 2026 afronta una nueva cita clave con la disputa del Gran Premio de España en el Circuito de Jerez, uno de los escenarios más emblemáticos del calendario. La lucha por el campeonato llega más apretada que nunca, con varios pilotos separados por pocos puntos y todo por decidir en cada carrera. Marc Márquez saldrá desde la pole además de llevarse el sábado la carrera al sprint.

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