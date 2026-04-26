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MotoGP Jerez 2026 en directo: carrera hoy, resultados y última hora del Gran Premio de España
El Mundial de MotoGP 2026 afronta una nueva cita clave con la disputa del Gran Premio de España en el Circuito de Jerez, uno de los escenarios más emblemáticos del calendario. La lucha por el campeonato llega más apretada que nunca, con varios pilotos separados por pocos puntos y todo por decidir en cada carrera. Marc Márquez saldrá desde la pole además de llevarse el sábado la carrera al sprint.
Última vuelta
De camino a meta, en el último tramo, Álex Márquez saluda a la grada.
Última vuelta
Última vuelta. Va a ganar el pequeño de los Márquez. Mucho dominio.
Vuelta 22
A tres vueltas del final, Álex Márquez sigue ampliando su ventaja. Y a más de dos segundos por encima de Bezzecchi.
Vuelta 20
Poca cosa está pasando en el asfalto. En las últimas vueltas, poco movimiento de posiciones.
Vuelta 14
Se retira tmb 'Pecco' Bagnaia, día malo para las Ducatis.
Vuelta 13
Sigue todo igual en la clasificación. Álex márquez sigue liderando, por encima de Mario Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. En cuanto al resto de los españoles, Jorge Martín 4º, Raul Fernandez 6º, Pedro Acosta 8º, Fermín Aldeguer 11º
Vuelta 8
Cogiendo ventaja Álex Márquez, que ya tiene medio segundo de margen ante Bezzecchi.
Vuelta 7
Pedro Acost en octava posición. Está corriendo con el carenado totalmente roto el piloto de KTM.
Así ha sido la caída de Marc Márquez
Vuelta 5
Con el liderato, Álex Márquez mantiene el ritmo en solitario. Por detrás de él, Mario Bezzecchi, líder del Mundial, y Fabio Di Giannantonio, aunque ya a un segundo
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