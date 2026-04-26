SEGUNDA
El Huesca-Zaragoza termina a puñetazos, con agresiones y los dos porteros expulsados
Andrada, portero blanquillo, perdió los papeles y le propinó un puñetazo en la cara a la carrera al capitán azulgrana, Pulido
El Huesca-Zaragoza que se disputaba este domingo en El Alcoraz era seguramente el derbi aragonés más tenso de la historia, con los dos equipos en puestos de descenso y con la permanencia en Segunda cada vez más difícil. El equipo local logró llevarse los tres puntos, gracias a un penalti transformado por Óscar Sielva (que falló otro anteriormente), pero todo quedó en un segundo plano tras las bochornosas imágenes que se vieron en el descuento.
En un desenlace quizá nunca visto en el fútbol español, los dos equipos acabaron el partido con un jugador de campo bajo palos tras la expulsión de los dos porteros, Esteban Andrada del Zaragoza y Dani Jiménez del Huesca. Aunque el protagonismo fue sin duda para el primero de ellos.
Brutal agresión de Andrada
Se había superado ya el tiempo de descuento cuando Andrada empujó a Jorge Pulido, capitán del Huesca. El árbitro, que le acababa de perdonar la segunda amarilla por protestarle en la cara, le mostró de inmediato la amonestación, provocando su expulsión del partido.
En ese momento, Andrada pierde por completo los papeles y se dirige a la carrera hacia la posición de Pulido para propinarle un violento puñetazo en la cara que le provocó un hematoma al central azulgrana. A partir de entonces, se montó una bochornosa tangana que propició, tras la revisión de imágenes en el VAR, la roja al portero del Huesca, Dani Jiménez.
Unas imágenes bochornosas, en especial las protagonizadas por Andrada, quien seguramente reciba una sanción de bastantes partidos por una agresión premeditada e injustificable.
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