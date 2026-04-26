David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, sobre el puñetazo de Andrada: «Hay líneas que no hay que traspasar como seres humanos»

David Navarro analizó tras la derrota del Real Zaragoza en El Alcoraz tanto el desarrollo del partido como, por supuesto, la ida de cabeza de Esteban Andrada y el puñetazo a Jorge Pulido tras su expulsión, además de la tangana final con Dani Jiménez también viendo la tarjeta roja. El técnico del conjunto blanquillo dijo que «da igual lo que haya pasado en el partido, hay líneas que no puedes traspasar ya no como deportistas, sino como seres humanos».

Navarro no quiso tampoco hablar demasiado de la acción y de la tangana final porque «cualquier argumento va a parecer una excusa», así que, apostilló, «lo mejor es pedir disculpas y ya está». Sobre si había hablado con Andrada tras el partido en el vestuario, dijo que sí porque además, «es un tipo muy tranquilo», pero no desveló públicamente las explicaciones que el portero argentino le dio para reaccionar así ni la conversación que mantuvo con él: «Él tiene su argumento, pero hay líneas que no podemos traspasar», insistió el entrenador zaragozano.

De todos modos, el técnico no consideró solo como «lamentable» la acción de Andrada, sino todo lo sucedido «al inicio, el medio y el final». Primero, resaltó que la acción estuvo «mal gestionada» por el árbitro, Dámaso Arcediano, «porque el balón ya estaba en juego y no había necesidad de pararlo cuando Guti y Jesús Álvarez se estaban diciendo lo amigos que son (en tono irónico)», como tampoco era de recibo que «Jorge (Pulido) vaya hasta allí», pero volvió a recalcar que, pese a todo, «hay líneas que no se deben traspasar».

Por úitimo, aunque todavía es muy pronto para pensar en las posibles sanciones que el Real Zaragoza imponga a Andrada, David Navarro aseguró que «no tengo ni idea de lo que decidirá el club y se acatará lo que diga el Comité de Competición», cerró.

«No consigo ver el penalti»

Otra de las polémicas fue el arbitraje de Dámaso Arcediano, con dos penaltis a favor del Huesca más todo lo sucedido al final. El técnico zaragocista cargó contra «la diferencia de criterio» que hubo en acciones tanto dentro como fuera del área y en la «intensidad de los contactos» de uno y otro equipo, todo ello «sin entrar a valorar si eran o no», simplemente centrado en que en un lado se pitó y en otro no.

En el primer penalti a favor del Huesca, «me ha dado la sensación de que iba a pitar falta a nuestro favor sobre El Yamiq y es leve», pero en el segundo, el que anotó Sielva, «no consigo ver el penalti», aseguró. De todos modos, dijo que «no creo que se tenga que poner el foco ahí». «Creo que uno ha tenido dos penaltis y el otro ninguno, era un partido de empate. Felicito al Huesca, ojalá se consiga salvar junto a nosotros», agregó.

Sobre el desarrollo del partido, David Navarro consideró que no fue «un dominio aplastante», pero sí que, cuando su equipo sobrecargaba el juego hacia la derecha, «hacíamos daño». Aun así, reconoció que «no fue un partido brillante, ha sido de rivalidad y parecido al dela primera vuelta. En aquel lo ganó el gol de Martín y en este un penalti. Ha sido igualado, con más errores que aciertos», valoró el técnico.

Sin red

Y también fue preguntado por las opciones de permanencia del Real Zaragoza tras haber perdido en Huesca, haber sido superado por el Mirandés y con el Cádiz teniendo que jugar todavía: «Queda la siguiente y ahora no hay red ni nada, o ganas o estás fuera», resaltó. Además, en cuanto a las cuentas, cree que «ganando cuatro de cinco partidos tendría que dar para salvarse, pero hay que ganar sí o sí».

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Y todavía tiene fe en que el Real Zaragoza se salvará porque «todos los días no nos va a salir cruz en los aspectos que no controlas» y porque, pese a la derrota y los cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, «el equipo está con ganas». Ahora bien, sí que reconoció que «a ver cómo gestionamos el final», tanto por la derrota como por la tangana. «Si me preguntas si nos vamos a salvar te digo que sí», sentenció.