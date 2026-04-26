'Chiringuitos', a otro perro con ese hueso

Dos de esos personajes tan graciosos, perdón, que se creen tan graciosos como originales de ‘El Chiringuito’, lanzaron la otra noche otra proclama más contra el FCBarcelona, reclamando, exigiendo, pidiendo, que le entregasen ya el título de Liga al conjunto azulgrana.

Fueron tan originales y divertidos que ni siquiera sabían lo que decían. Muy suyos, muy del show, muy de Pedrerol, sí. “Que le den el título al Barcelona ¡ya!”, comentaron. “Que se lo den. Pero que se lo dé Soto Grado, o que se lo entregue…¿cómo se llama? ¿Fran Soto? Que se lo entregue Fran Soto, ¡ya!”

Es muy posible, más que probable, bueno, es seguro, que Florentino Pérez, José Luis Sánchez y Anas Laghrari, que son los tres que mandan en el Real Madrid y, por descontado, parecen supervisar buena parte de los guiones de ese, insisto, original y graciosísimo programa de ‘chachara’ futbolística, se partiesen de risa en sus casas al oirlos. Ya ni les digo lo celebrada que fue, en Real Madrid TV, esa idea.

Los tertulianos de Madrid no se atreven a decir, a contar, a señalar las razones, las muy y graves razones por las que el Real Madrid ha sumado dos 'nadapletes' consecutivos y se dedican a desprestigiar las dos Ligas conquistadas por el FCBarcelona, con paseos incluidos.

Pero el problema, el mayor problema que tienen todos ellos, incluida toda la cofradía del ‘clavo ardiendo’, es que, sabiéndolo ellos, porque lo saben a la mil maravillas, llevan dos años, dos horribles y cristalinos ‘nadapletes’, que ni siquiera tienen la justificación eterna del ‘caso Negreira’, de los colegiados.

Ese es el problema que tienen todos los de Madrid y del Real Madrid. Ese es su dolor, que tratan de amortiguar señalando al Barça y, por descontado, haciendo el ridículo ante la España futbolística y, me temo, bueno, estoy seguro que, incluso, frente a buena parte de los merengues y ya un montón de ‘florentinistas’.

Ellos, los tertulianos regalados, saben perfectamente, por más que continúen intentando desviar las cosas hacia los árbitros, sean españoles o europeos, por qué lleva dos años fracasando y haciendo el ridículo su Real Madrid.

Florentino Pérez saluda a Hansi Flick, ante Joan Laporta. / EL PERIÓDICO

Podríamos empezar por la figura de su presidente, Florentino Pérez, que ya no acierta tanto como antes y, sin embargo, quiere seguir manejándolo todo. No hablemos de su majestuoso estadio, que ha quedado para que el hijo mayor de Rafa Nadal practique el tenis, que, como se sabe, es el menos ruidoso de los deportes, cosa importante para que no se quejen los vecinos.

De las habilidades deportivas del triunvirato del palco del Santiago Bernabéu, mejor no hablar. No solo no se dieron cuenta que necesitaban (y no compraron) un relevo (o dos) para Kroos y Modric, sino que, en agosto, se gastaron 185 millones en cuatro futbolistas (Mastantuono, Huijsen, Carreras y Trent) que ni siquiera son convocados.

Ni el Barça ni Negreira han tenido nada que ver con el vodevil Alonso-Arbeloa, una de las situaciones más vergonzosas que ha vivido el fútbol español y, por descontado, la Casa Blanca. Porque ese vodevil es, sin duda, el reflejo de lo que es y sigue siendo el Real Madrid de las dos últimas temporadas. Con la intervención del ‘ser superior’ y, por descontado, con un protagonismo excesivo, diríase que dictatorial, de Vinicius Júnior y Mbappé, que han acabado convirtiendo al conjunto blanco en un meme.

El Real Madrid, que, tras el clásico del Santiago Bernabéu, era líder y aventajaba al Barça por cinco puntos, está, ahora, a 11 puntos del Barça, que le ha sacado 16 puntos en cinco meses.

Ellos, los de siempre y no solo, no, la tribu de Pedrerol, saben perfectamente de qué está muriendo, bueno, ha muerto, el legendario Real Madrid. Miren, esos chistes tan curiosos, insisto, que ya no se tragan ni los más ‘florentinistas’, tienen fácil antídoto: en cinco meses, el Real Madrid ha pasado de +5 sobre el Barça (tras el 2-1 del clásico en la lata de sardinas del Santiago Bernabéu) al -11 de hoy, perdón, de anoche. Es decir, el equipo de Hansi Flick le ha sacado 16 puntos al conjunto de Alonso, perdón, de Arbeloa en meses. Es de chiste.

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Y solo un último detalle para los chistosos, para esos graciosos que tratan de tapar sus vergüenzas, perdón, las del Real Madrid, señalando a los árbitros y siguiendo denunciando el ‘caso Negreira’: la Casa Blanca, especialmente, de la mano de Arbeloa (y no hablo solo de sus declaraciones, de sus enfrentamientos con Carvajal o Ceballos, también hablo de sus desplantes) ha provocado escándalos innecesarios y, sobre todo, multitud de borrones en el escudo, vitrina, historia y camiseta del Real Madrid.