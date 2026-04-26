El Barça de Flick supera a Flick: de "los egos matan el éxito" a sumar nueve puntos más que la pasada temporada

Y Flick, un año más, se ha salido con la suya. Lleva dos en España y no hay equipo alguno que le pueda mirar a los ojos, incapaz de seguir el diabólico ritmo que ha trazado. Llegó y ganó su primera Liga. Ahora, el técnico alemán está a punto de conquistar la segunda consecutiva.

Ganó el sábado con autoridad en Getafe y paladea los 11 puntos de renta sobre un decadente Madrid y hay 15 solo en juego, demostrando que su método, basado en la inteligencia emocional, buscando la empatía y cercanía con los jugadores, sobresale con tanta potencia que se ha llevado por delante a Xabi Alonso y está a punto de enviar a Arbeloa al despido.

Fermín homenajea la celebración de Lamine Yamal tras marcar al Getafe. / Daniel González / Efe

Lo ha hecho Flick con tacto, surfeando sobre una serie de inacabables problemas físicos que afectaron a piezas estratégicas de su proyecto (Pedri, la pubalgia de Lamine Yamal, Joan Garcia pasando incluso por el quirófano, Fermín, De Jong, Koundé, Balde, Marc Bernal...), sintetizadas todas ellas en la primera lesión muscular del '10', que le condena a mirar el tramo final de la temporada desde la enfermería.

Nueve puntos más que la pasada temporada

Pero el Barça ha ido encontrando soluciones, al menos en la Liga, a todos esos inconvenientes, esquivando incluso un dubitativo arranque de campeonato y teniendo ahora mismo 9 puntos más que en la pasada temporada en la misma jornada. Le falta, eso sí, aprobar la asignatura pendiente de la Champions (eliminado en semifinales y cuartos). Tiene 85 puntos, tres menos que los obtenidos en las 38 jornadas del curso 24-25.

Pero ha demostrado una fortaleza para resistir a malos inicios. Era el último día de agosto, y tras empatar contra el Rayo, cuando Flick explotó en Vallecas: "Los egos matan el éxito", denunció el técnico.

No dio nombre alguno. Ni apuntó a alguien en concreto. Era una frase que contenía una venenosa y dañiña carga porque afectaba a la convivencia del grupo, amenazando con estropear la temporada nada más iniciarse. En octubre, y también a finales (era el día 26), el Madrid festejaba feliz su Liga. Había ganado a un Barça irreconocible en el Bernabéu (2-1) y sentía que el título era suyo.

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal al sustituirle por lesión / Enric Fontcuberta / EFE

Lo celebró el entonces equipo de Xabi Alonso a lo grande, disfrutando de sus cinco puntos de renta sin reparar en que Vinicius, y su belicoso enfrentamiento público con Xabi Alonso, había soltado una bomba en el interior del vestuario blanco.

Seis meses de Liga, +16 puntos para el Barça

Incapaz fue el madridismo de entender que el Barça halló en aquella caída el combustible necesario para regenerarse. En seis meses, el Barça le ha sacado 16 puntos de diferencia firmando una trayectoria tan espectacular que ha dejado derrengados a sus rivales. No solo eso. Se ha batido a sí mismo logrando mejores números.

Hansi Flich sonríe con ironía tras ver una falta de Davinchi a Rashford en la segunda mitad de Getafe. / Valentí Enrich / SPO

En la temporada pasada, y en la jornada 33, los azulgranas sumaban 76 puntos. Ahora alcanzan los 85, con el objetivo no solo de ganar el título sino de tocar la icónica cifra de los 100 puntos, solo conseguida por el Madrid de Mourinho y el Barça del difunto Tito Vilanova.

Ni rastro, por lo tanto, de los egos que vio Flick en Vallecas, obligado a verbalizar una inquietud que le corroía por dentro desde hacia semanas. El equipo, a pesar de la caída de producción de Lewandowski y Raphinha, sigue siendo igual de contundente en ataque y ha anotado 87 goles, dos menos que en la primera Liga de Flick.

La mejor defensa de la Liga

El Madrid de Mbappé, Vinicius y Bellingham se ha quedado, de momento, en 68 goles. O sea, 19 menos que la 'máquina de Flick'. Y el Atlético de Julián Álvarez, Sörloth y Griezmann apenas lleva 56 tantos, 31 menos que el Barça.

Gerard Martín, el defensa del Barça, lucha por el balón con Fran Perez, del Rayo Vallecano, en el Camp Nou. / Alejandro Garcia / EFE

Y en defensa, pese al inmenso boquete táctico, futbolístico y de jerarquía que provocó la inesperada marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudi, justo antes de empezar la Liga, se ha repuesto matizando su idea -no es tan arriesgada ni alocada- al transformar a Gerard Martín en un central zurdo titular indiscutible formando pareja con Pau Cubarsí.

El Barça, versión 2 de Hansi, recibe menos goles (30) que en su modelo original (32), lo que demuestra la capacidad de su creador para reinventarse, incluso en la penuria, elevando a Cancelo al rol de pieza clave en apenas cuatro meses restituyéndolo para el fútbol de elite.

Gavi se abraza a Joan Garcia al final del partido de Getafe con la victoria sellada. / Valentí Enrich / SPO

No necesita ni siquiera la versión salvadora de Joan Garcia, un portero que apenas habita en el Barça desde hace nueve meses, pero transmite la sensación de que lleva toda la vida, integrado con naturalidad al sistema y sin vértigo alguno por tener a sus compañeros a 40 metros de su casa.

En Getafe no hizo ni una sola parada porque la estructura azulgrana ahogó de tal manera al rocoso grupo de Bordalás, que se marchó al vestuario sin tirar ni una sola vez a puerta, por lo que el exmeta del Espanyol sumó otra portería a cero.

Ha jugado 27 jornadas de Liga y en 14 no se ha tenido ni que agachar a recoger el balón de su red. O sea, un impresionante 52%. Impresionante teniendo en cuenta 'la línea de Flick', que provoca la soledad de Joan Garcia.

Impacto arrasador

El impacto del alemán en España ha sido arrasador. Cuando bese esta Liga habrá conquistado cinco de los seis títulos domésticos en juego (la Real Sociedad se llevó la Copa que perdió el Barça), mientras el Madrid se queda en blanco (0 títulos de 6 posibles, tres finales perdidas ante los azulgranas) situando a Florentino ante la ruina deportiva con una indisimulada pelea de egos -allí sí- entre Mbappé y Vinicius.

Y el Atlético, pendiente de su futuro en la Champions (juega este miércoles la ida de la semifinal contra el Arsenal), se asoma a un escenario similar si no besa la 'Orejona'.

Kylian Mbappé, durante el Betis-Real Madrid. / AFP7 / Europa Press

Flick, entretanto, sigue trazando estelas de récord con sus nueve victorias consecutivas tras la caída en Montilivi ante el Girona (2-1, 16 de febrero). Solo Guardiola, y en la temporada 2008-09, la del sextete, alcanzó otra racha de nueve triunfos seguidos.

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Pero nada explica mejor la voracidad, regularidad y tenacidad de este Barça que la reacción que tuvo tras caer en el Bernabéu. Desde octubre, el líder, que será pronto el bicampeón de Liga, ha sumado los últimos 63 puntos de los 69 en juego, el 91%. No es que el Madrid haya regalado la Liga. No, no es eso. El Madrid ha sido aniquilado por 'la máquina de Flick'.