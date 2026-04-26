El Arsenal aprovecha los errores el Olympique de Lyon y toma ventaja en la semifinal (2-1)

El Arsenal, el vigente campeón de Europa, remontó y logró un gol de ventaja este domingo en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina frente al Olympique Lyon, doblegado por sus propios errores, personificados en la portera Christiane Endler, que falló en los dos tantos del conjunto londinense (2-1).

Sus dos concesiones marcaron el encuentro de este domingo en el estadio Emirates, más aún después del 0-1 con el que se adelantó el equipo francés, con un golazo de Jule Brand: la atacante alemana avanzó con una conducción imponente, sorteó a Little con un toque y un cambio de ritmo para alcanzar el espacio y marcar con la derecha. El 0-1 en el minuto 18 era un premio espléndido para el Lyon, que no supo guardarlo. Bien en la primera parte, en la segunda mitad sufrió un doble revés, en evidencia su estructura defensiva y, sobre todo, la solvencia de su guardameta.

En el 1-1, en el 59 en propia puerta de la central Ingrid Engen, Endler no fue capaz de quedarse con un balón raso y fácil en el área. Cuando fue a atrapar la pelota, se le escapó, rebotó en su compañera y terminó en el empate. El 2-1, ya en 83, también fue un regalo para el Arsenal, en este caso para Olivia Smith, que aprovechó la indecisión de Endler, en su salida, y Engen, en la protección del balón, para darle el triunfo parcial al actual campeón de Europa.

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Queda ahora el duelo de vuelta del sábado que viene en Lyon, que determinará cuál es el finalista de la Champions. Su rival saldrá de la otra eliminatoria, que enfrenta al Barcelona y al Bayern Múnich, con un 1-1 de la ida en Alemania.