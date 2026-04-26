Àlex Márquez acaba magistralmente, en Jerez, con el dominio de Bezzecchi

Nada que ver con el show, con el espectáculo, con la incertidumbre de ayer, sábado, en Jerez. Nada que ver con los trucos de magia de Marc Márquez (Ducati), que improvisó una maniobra de pilleria y acabó llevándose, brillantemente, la victoria en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de España, que, hoy, en el trazado andaluz, bajo un sol de justicia congregó a 96.540 espectadores, que pretendían verle disfrutar, tal vez, de su ansiada victoria nº 100, que empieza a resirtirsele al nueve veces campeón del mundo.

El primer gran premio europeo, el regreso al Viejo Continente, fue muy aburrido, demasiado previsible aunque, eso só, nos permitió disfrutar del mejor Àlex Márquez, el 'hermanísimo', que, con su maestría habitual , repitió fue fabuloso triunfo del pasado año. Lo había pronostica su hermano Marc: "Habrá que intentar seguir a Àlex, que es quien mejor ritmo tiene aquí, en seco". Y, sí, por intentar perseguir al 'Pistolas', que le pasó al completar la primera vuelta de los 25 de que constaba la carrera, se fue al suelo, por fortuna sin lesión alguna, pero habiendo perdido, una vez más (ya se cayó el primero domingo de la temporada, en Tailandia), una oportunidad única para poder acercarse al líder.

Porque hoy, en Jerez, la exhibición del pequeño de los Márquez Alentá acabó, no solo con el dominio del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que venía de ganar cinco grandes premios seguidos, sino con su récord de liderar todas las vueltas de esta temporada. Y no fue Àlex, no, quien rompió ese récord sino su hermano Marc, que, tras una gran salida, pasó primero por la línea de meta poniendo punto y final a esa marca estratosférica de 'Bezz', que llevaba 121 vueltas, todas, como líder en Tailandia, Brasil y Austin (Texas, EEUU).

"Si quería ganar, como gané el pasado año aquí, en Jerez, ante esta maravillosa afición, debía ponerme líder cuanto antes, lo he conseguido y, luego, mantener mi ritmo, que era el más rápido, sí, y mantenerlo hasta el final". Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

La carrera, que tuvo en el 'Pistolas' al gran protagonista con un dominio total de la situación (en la última vuelta, al pasar por 'Peluqui', el mítico punto de Jerez donde se concentra la auténtica afición a las motos, se permitió el lujo de levantar su brazo derecho y saludar, mientras completaba una veloz vuelta y mantenía más de dos segundos de ventaja sobre los italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati).

"Estaba muy claro que es lo que tenía que hacer si quería repetir mi victoria del año pasado aquí, en Jerez", contó Àlex Márquez antes de subir al podio. "Tenía que ponerme delante, líder, en las dos primeras vueltas y lo he conseguido para, después, imprimir mi ritmo, que era de 37 medios y altos, bueno, menos en la última vuelta que tenía que saludar a la grada, a la gente tremenda de 'Peluqui', que siempre está ahí para animarnos".

"Marc ha entrado como un loco en la curva 11 y, posiblemente, empujado también por el fuerte viento que hacía en esa zona, no ha podido evitar la caída". Marco Bezzecchi — Piloto de Aprilia Racing y líder del Mundial de MotoGP

Para el 'Pistolas', esta ha sido una victoria "muy importante, para mí y para el equipo, que no ha cesado de trabajar conmigo para superar un inicio de temporada un poco irregular, rato, pero siempre pensando que, trabajando duro, mejoraríamos, seguro, como así ha sido". Àlex Márquez cree que esto acaba de empezar y van a pasar muchas cosas, sí.

En el prepodio, en la salita donde los tres protagonistas del 'cajón' se citan antes de recibir sus premios y el aplauso de un público apasionado que llenó la pista tras abandonar las gradas, Àlex, Marco y 'Diga' mantuvieron una entretenida charla en la que el líder del Mundial, 'Bezz', comentó que "Marc ha entrado como un loco en la curva 11 (la curva con el nombre de Àlex Crivillé) y yo creo que, además, de su excesiva velocidad, también ha tenido el problema de que, en esa zona, al igual que en la 12, hacía mucho, mucho viento, y eso puede ser que provocase su caída".

Gran Premio de España: 1. Àlex Márquez (Ducati), 40 minutos 48.861 segundos; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 1.903 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 5.796 segundos; 4. Jorge Martín (Aprilia), a 9.229 segundos y 5. Ai Ogura (Aprilia), a 9.891 segundos.

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Mundial de MotoGP: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 101 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 90; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 71; 4. Pedro ACOSTA (España), 66 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 57.