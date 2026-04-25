FÚTBOL
Qué necesita el Barça para ser campeón de Liga matemáticamente
El equipo de Hansi Flick tiene 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de cinco jornadas
La victoria del Barça en Getafe abre un nuevo escenario en el desenlace del título. Tras el empate del Real Madrid frente al Betis la noche anterior, el panorama se aclara todavía más para el equipo de Hansi Flick, que tiene una renta de 11 puntos a falta de solo 15 por jugarse en esta Liga.
Las matemáticas dicen que el Barça todavía no es campeón y que necesita sumar cinco puntos más para abrochar su segunda Liga consecutiva. Salvo una debacle improbable, el equipo de Flick lo tiene en la mano y la única duda reside ya en cuándo será campeón.
Posible alirón la semana que viene
La primera oportunidad podría llegar la semana que viene. El próximo sábado (21.00 horas), el Barça visita a Osasuna en El Sadar. En caso de victoria culé en Pamplona, podría ser campeón 24 horas después si el Real Madrid empata o pierde en su visita al RCDE Stadium. Una victoria blanca aplazaría al menos siete días el alirón.
En el escenario de triunfo de los de Arbeloa, el Barça ya sería campeón antes del clásico del Camp Nou que se disputará el domingo 9 de mayo. Si alguno de los dos requisitos de la próxima jornada no se cumpliera, el Real Madrid estaría obligado a ganar en Barcelona para que su máximo rival no se coronara en sus narices.
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