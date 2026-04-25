¿Por qué no hay mujeres entrenando en el fútbol masculino español? "Ellas están preparadas, pero las mentes de los presidentes no lo están"

El pasado sábado, Marie-Louise Eta rompió uno de los techos de cristal más resistentes del deporte mundial. Por primera vez en la historia, una mujer se sentó en el banquillo de una de las cinco grandes ligas masculinas del mundo como entrenadora titular, de pleno derecho. Eta, de 34 años, ya había sido hace un par de años la primera mujer en dirigir un partido de Bundesliga, sustituyendo a un primer entrenador sancionado, un hito que en España sigue estando muy lejos de alcanzarse.

Porque el ascenso de Eta se produce después de que las mujeres hayan ido ganando terreno en categorías inferiores del fútbol alemán: Sabrina Wittmann dirige al Ingolstadt de tercera desde 2024. Algo similar a lo que ha venido ocurriendo en Francia, con Corinne Diacre como gran referente, tras dirigir durante tres temporadas (2014-17) al Clermont Foot de la segunda división.

Corinne Diacre, en su etapa en el Clermont Foot de Ligue 2. / FRED TANNEAU / AFP

La Tercera es el techo en España

En España, sin embargo, la realidad es muy diferente. El ejemplo de Marie-Louise Eta es, hoy, todavía una lejanísima quimera. Nunca una mujer ha ejercido como primera entrenadora en las cuatro primeras categorías masculinas del fútbol nacional. El techo lo fijó, en Tercera División, Laura del Río, técnica del Flat Earth madrileño durante apenas dos meses en 2019. ¿Cómo es posible?

"Si me hubieses preguntado hace 10 años, mi respuesta habría sido que había pocas mujeres formadas y preparadas para un trabajo así. Pero eso ya no es así", señala Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores CENAFE. "Entonces -prosigue-, el porcentaje de mujeres en los cursos de entrenadores podía ser de un 2% o un 3%, residual. Pero es que a día de hoy estamos hablando de entre un 20% y un 30% del total". En el conjunto de Europa, la UEFA cifró en más de 20.000 el número de entrenadoras con una titulación oficial.

Hace 10 años, el porcentaje de mujeres en los cursos de entrenadores podía ser de un 2% o un 3%. A día de hoy estamos hablando de entre un 20% y un 30% Miguel Galán — Presidente de CENAFE

Ninguna mujer en 42 cuerpos técnicos

Pese a que hay mujeres preparadas, el repaso a la información oficial que facilitan los clubs de LaLiga, los 20 de Primera y lo 22 de Segunda, evidencian una triste realidad. No es solo que los 42 entrenadores de los equipos profesionales sean hombres. El agravio es tan profundo que ni siquiera hay una sola mujer en los cuerpos técnicos de esos equipos, algunos de ellos muy amplios. Ni una.

Reunión de entrenadores profesionales en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, en septiembre: todos son hombres. / RFEF

Ni segundas entrenadoras, ni preparadoras físicas, ni asistentes, ni técnicas de porteros... El rol de las mujeres en el fútbol profesional español masculino se ciñe a parcelas relacionadas con la salud (médicas, fisioterapeutas y nutricionistas) y con la logística y la gestión de los equipos (delegadas, utilleras o jefas de prensa). "El problema está ahí, en que ni siquiera están teniendo todavía acceso a esos puestos intermedios que les permitan llegar a ser primeras entrenadoras", censura Galán.

Un problema estructural

"Las estructuras del fútbol no están preparadas para dar oportunidades a las mujeres", lamenta Anna Vilanova, socióloga del deporte y profesora de Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). "El deporte todavía esta muy masculinizado y sus estructuras aún tienen valores muy masculinos que hacen que cueste valorar a las mujeres para ocupar un puesto de responsabilidad. En el fútbol, igual que en otros deportes, todavía reina una masculinidad muy hegemónica en la que, por ejemplo, no se expresan emociones y hay conductas que generan espacios hostiles para las mujeres", profundiza la experta.

En el fútbol todavía reina una masculinidad muy hegemónica en la que, por ejemplo, no se expresan emociones y hay conductas que generan espacios hostiles para las mujeres Anna Vilanova — Socióloga del deporte

La formación y la excelencia académica no bastan. Destaca el presidente de CENAFE que no solo ha crecido exponencialmente el número de mujeres en sus cursos, especialmente en los tres últimos años, sino que ellas llegan a su escuela con un expediente académico generalmente mejor que el de los hombres. "Su perfil está bastante definido. Suelen ser mujeres jóvenes, que han sido futbolistas y que tienen estudios superiores", desarrolla.

Sabrina Wittmann dirige al Ingolstadt alemán desde hace dos temporadas. / FC INGOLSTADT 04

"Asumir el riesgo de contratar a una mujer es para muchos directivos mucho mayor que el de contratar a un hombre y que no salga bien. Esa decisión está muy masculinizada y no permite valorar candidaturas igual de preparadas pero del otro sexo", prosigue Vilanova. En este sentido, el Union Berlín denunció públicamente los comentarios machistas y de odio recibidos tras el anuncio de que Eta sería su entrenadora. "Su único delito es ser mujer", reivindicó el club alemán.

Asumir el riesgo de contratar a una mujer es para muchos directivos mucho mayor que el de contratar a un hombre y que no salga bien Anna Vilanova — Socióloga del deporte

La experta apela también las dinámicas particulares de la contratación en el deporte profesional como un obstáculo para las mujeres: "No existen anuncios de trabajo para ser entrenador de fútbol de Primera División. Esos puestos se consiguen a través de contactos que se dan en negociaciones privadas. Si nadie te recomienda, no puedes acceder a un área tan hermética".

Liga F: dos entrenadoras en 16 equipos

La presencia de mujeres es también residual en las canteras de los grandes clubs españoles y hasta en la Liga F. En la actualidad, solo dos de los 16 banquillos de la primera división femenina están ocupados por mujeres: Irene Ferreras en el Granada CF y Sara Monforte en el Espanyol. Ana Junyent (Badalona Women) y Emily Lima (Levante UD) arrancaron la temporada, pero fueron destituidas y reemplazadas por hombres. El reverso lo muestra la selección femenina, dirigida por Sonia Bermúdez, quien a su vez sustituyó a Montse Tomé.

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"La Marie-Louise Eta española sí existe. Está en las aulas, preparándose y esperando su oportunidad. Lo único que falta es que exista en el mercado. Las mujeres están preparadas, las que no lo están son las mentes de los presidentes y los directores deportivos. Seguimos un paso por detrás por culpa de un machismo quizá más sutil, pero muy real. En ese aspecto, seguimos siendo un país machista", resume Galán.