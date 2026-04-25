Muere a los 49 años Ángel Sánchez, exfutbolista de la UD Las Palmas

Adiós al dandi del balón. Elegante, quirúrgico y un jugador que explotó en el Universidad tras salir de la tripa de la UD Las Palmas. Hasta siempre, Angelillo. Ángel Sánchez Armas (Las Palmas de Gran Canaria, 49 años), exfutbolista del club amarillo (debutó de la mano de Paco Castellano en 1997 para entrar por Walter Pico en Toledo), Uni, UD Lanzarote, UD Vecindario, Ibiza, L’Hospitalet y que se retiró en 2014 en el Sporting San José, falleció este viernes tras permanecer en cuidados paliativos. Tras superar un cáncer de piel, sufrió una dramática recaída en los últimos meses y obligó a su hospitalización.

La metástasis complicó de forma irremediable la salud del entrenador, que dirigió al Estrella en la pasada 25-25 como último desafío. Comenzó en el San Antonio y pasó por la cadena amarilla (llevó las riendas del Regional C junto a Álex Castro para lograr un ascenso al Grupo Canario), así como las riendas de la UD Vecindario, Villa de Santa Brígida o CD Mensajero

El club de Sardina le dedicó el ascenso a Tercera RFEF hace justo siete días -reto logrado en El Pino ante el Teror-. Sánchez inició su ciclo de jugador de la UD en El Salto del Caballo en la disputa de la 38ª jornada de Segunda División. En aquel plantel, había jugadores de la talla de Vinny Samways, Valerón, Víctor Afonso, Álex Castro, Manuel Pablo, Santi Lampón, Ángel Rodríguez, Jero o Canales.

Alcanzó los 34 duelos (1.300 minutos) de amarillo en dos ciclos tras pasar por el filial -1996-97 y 98-99 y de la 2002-03 a 2003-04-. Le marcó el descenso a Segunda B con Tino Luis Cabrera que luego lo dirigiría en el Uni. Formó parte como estandarte ofensivo de la versión más plástica del club azulino y compartió vestuario con José Ojeda, Moisés Trujillo, Ismael, David Medina, Sergio Hernández, Aitor, Ángel Luis Camacho, Pachi, Alejandro o Coméndez. En el Vecindario, fue dirigido por Pacuco Rosales y de nuevo por Tino Luis Cabrera. Por su parte, en el Lanzarote (99-00) hizo ocho tantos a las órdenes de Juan Manuel.

Ángel Sánchez, en su ciclo como entrenador del CD Mensajero. / LA PROVINCIA / DLP

Técnico y de gran golpeo, marcó 78 goles en la categoría de bronce en sus 338 partidos como atacante. Como entrenador, formó parte de la nueva hornada junto al citado Jero Santana, Chus Trujillo, Juan Carlos Socorro o Raúl Martín -recientemente destituido del filial de la UD a falta de dos jornadas-. Elogiado por Claudio Morera,presidente del Comité Técnico de Entrenadores de la Interinsular, muerte un estratega de gran valía. Los restos mortales descansan en la Sala 206 del Tanatorio de San Miguel del barrio de Las Torres de la capital grancanaria.

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Se han multiplicado las muestras de duelo. La UD publicitó «las condolencias a familiares y amigos. DEP». También el ente federativo, así como una nómina importante de clubes de Tercera. Indescifrable y artista indolente. De cesión en cesión, fue de colegial donde se convirtió en el Beckham del Pepe Gonçalves por su golpeo.