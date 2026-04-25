Márquez provoca el delirio en Jerez al lograr su primera 'pole' del año

No se puede decir que ha vuelto porque, para muchos, jamás se ha ido. Marc Márquez Alentá (Ducati, 1.48.087 minutos) ha logrado, hoy, en el circuito de Jerez, su primera 'pole position' de la temporada, por delante de un espectacular Johann Zarco (Honda), que ha quedado a tan solo 0.140 segundos del nueve veces campeón del mundo. Los dos pilotos más veteranos de la parrilla de MotoGP (Márquez, con 33 años y Zarco, con 35) han dado toda una lección de experiencia, saber hacer y tacto sobre un asfalto peligrosísimo y liderarán la carrera al 'sprint' de esta tarde (15.00 horas, Tele-5 y DAZN), al igual que el Gran Premio de España de mañana en el trazado andaluz.

"Estaba claro que si la 'quali' se hubiese realizado con la pista seca tanto Àlex (su hermano) como 'Diga' (Fabio Di Giannantonio) tenían, tienen, un pelín más que los demá y, desde luego, que yo", ha comentado 'Il Cannibale' tras lograr su 'pole', que le mantiene como el piloto con más primeros puestos en parrilla de la historia del motociclismo. "Habiendo cambiado las codiciones, era cuestión de aprovechar la pista indecisa, donde no hay que apretar tanto, donde no hay tanto garre y donde siempre me he encontrado bien. Luego veremos, si esta tarde se mantiene así y, desde luego, mañana será otro día y estará seco. Es cuestión de adaptarse, siempre debes adaptarte, pero estoy muy feliz, no solo por la 'pole' sino por arrancar desde la primera fila que, en la actual motoGP, es vital".

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Junto a Márquez y Zarco, en pirmera fila, estará 'Diga' y más atrás, en segunda fila, Marco Bezzecchi (Aprilia), gran dominador de este inicio de Mundial con victorias arrolladoras en Tailandia, Brasil y EEUU, junto a Àlex Márquez (Ducati) y un portentoso Pedro Acosta (KTM), que, viniendo de la Q1, ha logrado meterse entre los seis primeros lo que, sin duda, le dará opciones de intentar ganar o, como poco, subirse al podio. La tercera fila estará compuesta por Jorge Martín (Aprilia), que ha vuelto a caerse en la 'quali' (y van tres caídas en este fin de semana), junto a Enea Bastianini (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia).