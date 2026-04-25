El Barça se impone al fútbol piedra y tiene el título de Liga a un palmo

El Barça cazó al Getafe de Bordalás al contragolpe, y lo hizo con un pase desde el otro lado del océano de un Lewandowski ya de vuelta de todo, y con un gol definitivo de Rashford, delantero que ya hace tiempo que perdió el tren de su continuidad en el equipo. No pudo ser más poético el desenlace del triunfo azulgrana en el Coliseum de Getafe, donde logró adaptarse e imponerse al fútbol piedra para quedarse ya a un palmo del título de Liga. Con 11 puntos de ventaja, el próximo fin de semana podría ser ya campeón si vence a Osasuna en Pamplona y el crepuscular Real Madrid de Arbeloa y Florentino no es capaz de ganar al Espanyol en Cornellà.

José Bordalás está encantado de ser el gran villano del fútbol español, aunque acaricie bichos del averno en vez de gatitos. Cuando en su día se hizo unos arreglillos en su imagen y dejó la estampa de entrenador 'ochentero' para adecuarse a la imposta intelectualidad que reclama este tiempo, ya se intuía que eso de pasar por esta vida como un don nadie no iba con él. Que el Getafe, un equipo que empezó la temporada con cuatro cañas –apenas 13 fichas del primer equipo–, sea uno de los equipos más competitivos del campeonato responde, precisamente, a la obsesiva personalidad de Bordalás. Y que un entrenador que se declara, sí, admirador de Cruyff y que tiene en Mario Martín como ser de luz luche por Europa siendo el equipo que menos remata y que menos tiempo juega con la pelota tiene su qué.

Con un Mundial a la vuelta de la esquina y el Real Madrid amontonando fiascos en su decrépita gira de fin de temporada, dio la impresión durante largas fases del partido que los futbolistas del Barça priorizaron protegerse. Ello llevó a que la tarde comenzara con la pelota yendo de un lado a otro a cámara lenta, sin ánimo alguno de que la guerra subterránea ganara terreno. También contribuía a esa pesadez que fuera escogido para dirigir el encuentro Juan Hernández Maeso, de esos árbitros que dejan jugar si no hay sangre, sudor y lágrimas. La primera falta en ser señalada, y fue en contra del Barça, se hizo esperar hasta el minuto 14.

Ni siquiera los presuntos focos de atención tenían demasiado peso. Roony Bardghji, cuyo papel en la plantilla del Barça es quizá el más ingrato –ser el recambio natural del pantocrátor Lamine Yamal–, se encontraba por fin con una oportunidad desde el inicio. Pero en una tarde en que el extremo sueco debía insistir en probar la estabilidad defensiva de Davinchi en su orilla, Roony optó por soluciones menos complejas, como los pases horizontales y centros que no siempre llegaban a buen puerto. Roony, viendo que no tendría muchos aliados, también optó por el disparo, aunque no colocó el pie como debía. Rashford mejoró después sus prestaciones.

Rashford marca el 0-2 para el Barça en el Coliseum de Getafe. / JAVIER SORIANO / AFP

Mientras tanto, el Barça le cogía el gusto al ritmo cachazudo del Getafe. Incluso Gavi, que siguió en el once, rebajó sus pulsaciones. Aunque quien tenía más claro el plan era Pedri, al que le vino de fábula tener por fin un partido que no estuviera dominado por las carreras arriba y abajo. Supo esperar el canario el momento adecuado para mostrar a los de Bordalás que sabría aprovechar cualquier error. Lo tuvo Mario Martín, atolondrado en una salida, que vio cómo Cubarsí le robaba el balón. Pedri le dio la continuidad adecuada con un pase vertical que rajó la línea de tres centrales y permitió la carrera libre y hacia la meta de Fermín. El andaluz se gustó en su definición ante un buen portero como David Soria.

Ya por fin en ventaja, y una vez salvado el susto protagonizado por Gerard Martín, que vio girar la rodilla de mala manera tras ser engullido por uno de los agujeros del césped del Coliseum, el Barça se dispuso a completar la faena en el segundo acto. Lo hizo sin tener que penar los continuos errores de Koundé o Dani Olmo –lleva ya diez partidos sin marcar el de Terrassa–, agradeciendo la actitud defensiva de Cubarsí, y cerrando la tarde a lo grande. Lewandowski y Rashford, grandes señalados en la eliminación europea, hicieron por fin su trabajo en un territorio donde el Barça hacía cinco temporadas que no ganaba.

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