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Getafe CF - FC Barcelona hoy, en directo: última hora del partido de LaLiga en el Coliseum

Roony Bardghji será titular hoy en Getafe.

Roony Bardghji será titular hoy en Getafe. / JOSEP LAGO / AFP

Sergio R. Viñas

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Madrid
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El FC Barcelona visita esta tarde (16.15 horas) al Getafe CF en el Coliseum con el objetivo de conseguir una victoria que incrementaría su ventaja con el Real Madrid hasta los 11 puntos a falta de solo cinco jornadas para el final del campeonato, tras el pinchazo blanco en La Cartuja.

Hansi Flick afronta este partido sin Lamine Yamal, que será baja para lo que resta de temporada tras lesionarse el miércoles frente al Celta. El cuadro azulón de José Bordalás busca un triunfo que afiance sus aspiraciones de jugar la próxima temporada competiciones europeas.

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