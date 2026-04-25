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Getafe CF - FC Barcelona hoy, en directo: última hora del partido de LaLiga en el Coliseum
El FC Barcelona visita esta tarde (16.15 horas) al Getafe CF en el Coliseum con el objetivo de conseguir una victoria que incrementaría su ventaja con el Real Madrid hasta los 11 puntos a falta de solo cinco jornadas para el final del campeonato, tras el pinchazo blanco en La Cartuja.
Hansi Flick afronta este partido sin Lamine Yamal, que será baja para lo que resta de temporada tras lesionarse el miércoles frente al Celta. El cuadro azulón de José Bordalás busca un triunfo que afiance sus aspiraciones de jugar la próxima temporada competiciones europeas.
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido entre el Getafe CF y el FC Barcelona. Azulones y azulgranas se enfrentan a partir de las 16.15 horas en el Coliseum en un duelo clave para la resolución del campeonato y las posiciones europeas. Les contamos, minuto a minuto, todo lo que suceda.
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