El City se mete en la final de Copa: otra etapa hacia el triplete

La utopía del triplete inglés, impensable hace meses, por la dificultad de conquistar tres títulos y por la irregularidad que mostraba el equipo, se va dibujando ahora en el horizonte. El Manchester City completó otra etapa de ese apoteósico viaje al clasificarse para la final de la Copa inglesa. El once de Pep Guardiola derrotó con mucho sufrimiento al Southampton, de la Championship (2-1), al que el tuvo que remontar el marcador en los últimos diez minutos del tiempo reglamentario; había encajado el 0-1 uno antes.

No se explica el resultado sin el estado de gracia por el que atraviesa el City, campeón de la Copa de la Liga, y líder de la Premier tras recuperar toda la ventaja que le había sacado el Arsenal, al que derrotó el pasado fín de semana. Ryan Cherki era el único titular del City en la formación inicial. La lectura de la alineación, sin embargo, de tan ilustre que era (Stones, Foden, Marmoush...), impedía proclamar que Guardiola presentase un equipo de suplentes frente al quinto clasificado de la Championship. Las dificultades que ocasionó el Southampton corroboraron que la eliminación del Arsenal en cuartos no fue una casualidad.

Nico González era uno de esos neotitulares, lesionado Rodri, y se erigió en el héroe de la tarde al marcar el gol de la victoria en un disparo durísimo y muy lejano que se acercó a la escuadra derecha de Daniel Peretz, un valladar hasta entonces (m. 87). De hecho, la reacción del City fue instantánea a raíz del sorprendente tanto de Finn Azaz, tan duro y lejano, aunque más sutil con la curva que dibujó la pelota (m. 79).

Jérémy Doku pide claridad de ideas a sus compañeros después de igualar el gol del Southampton. / VINCE MIGNOTT / EFE

La catástrofe se cernía sobre los celestes en Wembley, pero esa impresión duro poco. Jéremy Doku igualó con la fortuna del desvío de un defensa, que alejó aún más el balón de Peretz (m. 82) en el mayor acierto del City, reiterativo y desafortunado en sus constantes ataques. Más de 20 tiros había lanzado al marco del Southampton, sólo dos del adversario.

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Llegado el minuto 70, Guardiola había introducido en el campo a Erling Haaland y Nico O'Reilly, dos de los jugadores más en forma del equipo. Antes habían entrado Jéremy Doku y Savinho para abrir el campo lo máximo posible frente a la numantina defensa del Southampton. Cherki, por supuesto, seguía en el campo. Pero el MVP fue Nico.

Pep Guardiola consuela a Tonda Eckert, el entrenador del Southampton, al final del partido. / BEN STANSALL / AFP

Manchester City, 2 - Southampton, 1 Manchester City: Trafford; Nunes, Stones, Aké, Ait-Nouri (O'Reilly, m. 71); Nico, Kovacic (Savinho, m. 58); Cherki, Reijnders, Foden (Doku, m. 58); Marmoush (Haaland, m. 71). Southampton: Peretz; Bree (Archer, m. 89), Harwood-Bellis, Wood, Welington (Matsuki, m. 77); Bragg (Charles, m. 61), Jander; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart (Larin, m. 61). Goles: 0-1 (m. 79), Azaz. 1-1 (m. 82), Doku. 2-1 (m. 87), Nico. Árbitro: Craig Pawson. Tarjetas: Harwood-Bellis (m.90+3). Estadio: Wembley (70.053 espectadores).