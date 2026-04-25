El Barça se topa con el Bayern y todo se decidirá en el Camp Nou (1-1)

El Camp Nou dictará sentencia. El Barça remó y luchó, pero solo pudo llevarse un empate de territorio alemán (1-1). El Bayern plantó cara, lejos de esa versión que le valió una goleada en la fase de grupos de la competición europea (7-1). En la ida de las semifinales de la Champions, la versión de ambos equipos fue otra: muy madura, completa y ambiciosa. El próximo domingo, con el feudo azulgrana como enclave decisivo, las de Pere Romeu buscarán el billete para la que podría ser su sexta final consecutiva.

El duelo fue de una intensidad apabullante. Si bien es cierto que el Barça llevó la voz cantante, el Bayern no dejó de estar ahí. Mediante Ewa Pajor o bien por la banda por la que se desenvolvía a placer Esme Brugts, las azulgranas optaron por la versión más mordaz de sí mismas. Se plantaron con cierta soberanía sobre el verde del equipo alemán y vieron cómo su planteamiento dio sus frutos antes del minuto 10 del encuentro. Volvió a aparecer Ewa Pajor. Esa delantera que tanto tiempo tenía en sus sueños al Barça ahora no solo luce la camiseta, sino que ha multiplicado su potencial como azulgrana. Siempre con un olfato letal, volvió a ver portería. Porque así entiende ella el fútbol, bien cerca de la portería y con el balón dentro de la red. Otro tanto, como en cada partido que ha disputado este equipo esta temporada, para adelantar al Barça en la ida de las semifinales de la Champions.

Coral y tenaz. El Barça se volvió un bloque para poder superar al Bayern, que se quedó patidifuso al saltar al verde. Le costó arrancar sobremanera al campeón de la liga alemana y necesitó de casi gran parte del primer tiempo para reaccionar. Ahora, cuando lo hizo, se marcó tal arreón que demandó de la mejor Cata Coll bajo palos. Voló un par de veces, tuvo que estirarse otras tantas y saltar por encima de sus rivales. Evitó el gol de Kett, que consiguió enviar un balón potentísimo que salvaguardó la guardameta azulgrana, que mantuvo la portería a cero pese a los intentos de las locales, que remaron para poner el empate antes del camino de vestuarios.

La expulsión de Kett

No pudieron y, cuando las 22 futbolistas volvieron a pisar el césped, las fuerzas se igualaron. La superioridad culé quedó más diluida ante el cambio de ritmo de las alemanas. Tocaba emplearse al máximo, al límite de las fuerzas, y ambos equipos desplegaron un juego vertiginoso y contundente. No sumaron ninguna ocasión clara las de Pere Romeu antes de que Kett volviera a amenazar la portería de Cata Coll, esta vez sí consiguiendo devolver el empate en el marcador. La futbolista alemana selló una buena internada de Pernille Harder por la banda izquierda. Cata Coll decía que 'no' con la cabeza después del gol, con los brazos en jarra. La eliminatoria volvía a empezar.

Sin duda, la futbolista que marcó diferencias en el Bayern fue Kett, aunque no terminara el partido. La lateral vio la tarjeta roja a 10 minutos del final por coger y estirar del pelo a Salma Paralluelo en una acción totalmente inaceptable. La colegiada no dudó y la expulsó, así como a su técnico José Barcala por las protestas. Ambos se perderán la vuelta en el Camp Nou la próxima semana. De golpe y porrazo, el Barça se encontró con superioridad de nuevo y la capacidad de intentar llevarse a Barcelona un resultado favorable. Pero se encontró ante sí la desesperación (y cierta rabia) de las locales.

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Probó Patri de chilena y Mapi León desde fuera del área. Lo intentaron una y otra vez las azulgranas, pero no pudieron conseguir ese tanto que les diera más aire para la vuelta. Cercaron el área pequeña de la portería de Mahmutovic sin cesar. En el Camp Nou se volverán a ver las caras.