La alineación del Barça en Getafe: Roony hará de Lamine Yamal

No tenía mucho misterio conocer al sustituto de Lamine Yamal en la alineación del Barça, a no ser que Hansi Flick adoptara una posición antinatural. El entrenador cambia pieza por pieza, y a rey muerto, rey puesto: el relevo del extremo de Rocafonda es su suplente.

Roony Bardghji se asoma a la titularidad en el once inicial del Barça en Getafe (16.15 h.). Ya relevó a Lamine Yamal cuando se lesionó el miércoles ante el Celta, y este sábado ocupa su lugar desde el comienzo como extremo derecho. Mayor novedad, por ejemplo, es la titularidad de Robert Lewandowski de delantero centro después de que Ferran Torres le hubiera ganado el sitio tres partidos seguidos. El polaco no figuraba en la alineación desde la derrota ante el Atlético en la Champions.

Lewandowski vuelve, pero no Marcus Rashford, que seguirá de suplente. El extremo inglés era el relevo de Raphinha, y así lo fue durante dos partidos. No gustaron sus prestaciones a Flick, que le ha devuelto a la suplencia. El entrenador ha preferido emplear a Gavi y Fermín en esa posición. A tenor de la alineación, jugarán los dos futbolistas andaluces: Gavi será mediocentro (está sancionado Eric Garcia) y Fermín ocupará la banda. En el centro del campo se mantienen Olmo y Pedri.

La defensa no registra ningún cambio. Una vez confirmado que João Cancelo no sufría ninguna lesión -fue sustituido el miércoles por esa razón-, el portugués se mantiene en el equipo, y Alejandro Balde seguirá esperando.

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La alineación, en definitiva, que se medirá al Getafe de José Bordalás es la siguiente: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Olmo, Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Fermín.