Leicester City, diagnóstico de una década en decadencia tras dos descensos seguidos

Andrea Bocelli deleitó con su voz a los 33.000 aficionados presentes en el King Power Stadium el día en que el Leicester City levantó el título de la Premier League. El tenor italiano fue aplaudido por su emocionante interpretación de "Nessun Dorma" y "Con te partiró", al igual que los jugadores de un equipo que acababa de coronarse como el campeón más improbable de la historia. El próximo 7 de mayo habrán pasado exactamente diez años de aquel día de éxtasis y alegría, del que ya solo queda el recuerdo y del que ha derivado un club en decadencia que ha descendido por segunda temporada consecutiva.

Esa temporada 2015-16 quedará marcada para la historia del fútbol. Un humilde club que venía de competir en la segunda categoría apenas dos años atrás logró una de las mayores hazañas jamás logradas sobre un terreno de juego. La temporada anterior a su coronación culminó en una salvación que les permitió quedarse en la máxima categoría. Los Foxes apuntaban a bajar igual de rápido que habían subido, pero ganaron siete de los últimos nueve partidos para certificar la permanencia. Una dinámica de supervivencia que no han conseguido repetir esta temporada, y a falta de dos jornadas se han despedido de la Championship para bajar a League One.

Negligencia financiera

El Leicester todavía conservaba alguna esperanza de permanecer en la segunda división incluso después de recibir confirmación de que le iban a quitar seis puntos por incumplir con la normativa financiera. En febrero fueron sancionados, y en abril fue denegada su apelación, cuando se encontraban a tan solo un punto de la salvación con cinco jornadas por delante. Pero las malas noticias desde los despachos se trasladaron al terreno de juego, y desde entonces no han vuelto a ganar. El último tropezón, que confirmó la desgracia final, fue un empate en casa contra el Hull City (2-2). Desde su último triunfo frente al Bristol City por 2-0 el pasado 10 de marzo, encadenan siete partidos seguidos sin ganar.

Los jugadores del Leicester City tras confirmarse el descenso. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Si bien es verdad que el Leiecester nunca ha sido un fijo en la Premier, razón por la que fue tan especial su campeonato en 2016, no hay que olvidar que en 2021 ganó la FA Cup y disputó la Europa League al año siguiente. Los beneficios económicos de esas temporadas en la élite continental no sirvieron para afianzarse en ella, y en los últimos cuatro años ya suman tres descensos. Tras nueve temporadas seguidas en la máxima categoría, descendieron en la 2022-23. En la 2023-24 quedaron primeros en la Championship de la mano de Enzo Maresca, pero volvieron a bajar al año siguiente. Ahora competirán en la tercera categoría por primera vez desde el curso 2008-09.

Ascensor estropeado

En los últimos tiempos, el Leicester se había convertido en un equipo 'ascensor', culminando en cuatro cambios de categoría en los últimos cinco años. Acostumbrarse a esa inestabilidad les terminó condenando tras un desastroso arranque en la presente temporada. Conscientes de que ya no iban a competir por el ascenso tras ganar 3 de sus primeros 14 partidos, el equipo vio como despedían a su entrenador Martí Cifuentes a mitad de temporada, señal de que no había un proyecto sólido y empezaba el pánico. El substituto Gary Rowett no fue capaz de revertir una dinámica negativa a pesar de contar con jugadores de amplia experiencia, y una plantilla cuyo presupuesto era el séptimo más elevado de la categoría.

Gary Rowett durante el partido frente al Hull City. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El bajo rendimiento de jugadores contrastados ha provocado que el Leicester se haya convertido en el quinto club en descender en temporadas consecutivas desde que la Primera División Inglesa empezara a llamarse Premier League en 1992. Una breve lista que incluye al Sunderland, otro club histórico que ha regresado a la Premier esta temporada tras ocho temporadas de travesía por el desierto. El Luton Town sufrió el mismo destino hace apenas 12 meses, pero en ningún caso supuso una catástrofe como ha sido el caso de los Foxes, que han pasado de ganar la liga más alucinante de la historia a competir en tercera división en cuestión de una década.

Plantilla del pasado

La plantilla actual del Leicester no se ha desfigurado por completo respecto a la que descendió hace un año de la Premier League, lo que sorprende todavía más que no hayan podido salvar la categoría. En su último partido, saltó al campo con una defensa formada por Luke Thomas, Ricardo Pereira, Jannik Vestergaard y Jamaal Lascelles, además del veterano portero Asmir Begovic, todos con experiencia en la máxima categoría. Lo mismo para los centrocampistas Oliver Skipp y Harry Winks, exjugadores del Tottenham con apariciones en Champions, el último fue incluso titular en la final de 2019. Arriba, Patson Daka, que en su temporada de debut en Premier anotó cinco goles en 23 partidos, los mismos que esta campaña en 39 encuentros de Championship.

Patson Daka en un lance de juego con Harry Maguire, 2025. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Jamie Vardy fue el último miembro del equipo campeón en marcharse del club, ya con 38 años a la Cremonese, el pasado verano. El delantero inglés llegó a romper un récord que todavía se mantiene a día de hoy, marcando en 11 partidos seguidos durante la temporada 2015-16. Junto a Riyad Mahrez, formaron una pareja imparable en ataque, aportando 41 goles y 17 asistencias entre los dos, el 60% del total del equipo. Ngolo Kante se ocupaba de escombrar el centro del campo, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Premier League en liderar la liga tanto en entradas (175) como en intercepciones (153) en la misma temporada. Lo poco que pasaba del francés lo frenaba Kasper Schmeichel bajo palos, el portero danés que no se perdió ni un solo minuto en todo el curso.

Giros del destino

De lo que Claudio Ranieri construyó meticulosamente ya no queda nada, aunque en la vitrina del cub siempre brillará el trofeo de la Premier League, algo que solo ostentan seis clubes más: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Blackburn Rovers. El técnico italiano llegó al club inglés en 2015 y tuvo un impacto instantáneo en un entorno que llegaba sin respirar desde 2004, año en el que se marchó del Chelsea tras cuatro infructuosas temporadas. Le sucedió Mourinho, que venía de ganar la Champions con el Porto, y aprovechó los cimientos que había asentado Ranieri con las incorporaciones de Frank Lampard, Petr Čech y John Terry.

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Claudio Ranieri y Jose Mourinho, 2016. / ANTHONY DEVLIN / AFP

El dominio de Mourinho fue inmediato, y en su primera temporada ganó la Premier League con un récord de apenas 15 goles concedidos en todo el año. El exentrenador del Real Madrid no se conformó y repitió en lo más alto de la tabla en 2006, cuando lo máximo que había logrado Ranieri era un 2º lugar en su última temporada y unas semis de Champions. El éxito del "Special One" contrastó con el de Ranieri, conocido con el apodo de "Tinkerman" por su tendencia a rotar demasiado la alineación. Pero en su gloriosa temporada con el Leicester hizo exactamente lo contrario, y utilizó la menor cantidad de jugadores de cualquier equipo en la liga. Además, el destino quiso que sus caminos se volvieran a cruzar, esta vez frente a frente, y en diciembre de 2015 su Leicester venció al Chelsea de Mourinho 2-1, provocando el despido del portugués e impulsando su equipo a ganar la Premier League, logrando lo que no pudo hacer con los blues más de diez años atrás.