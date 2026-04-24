Jerez se viste de gala para recibir un Gran Premio de España de MotoGP histórico: primera vez que un campeón del mundo andaluz correrá en casa

Un año más, y ya serían 42, Jerez vuelve a convertirse en la catedral del motociclismo este fin de semana. Será el 41º gran premio del mundial de motociclismo -no siempre ha sido el GP de España y llegó a ser el de Portugal en una ocasión- que se celebre en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, inaugurado en 1985. El pistoletazo de salida a lo que en el argot local se conoce como "mundiales" se dio este jueves con la tradicional caravana motera en la que han participado más de 3.000 motociclistas. Sábado y domingo llegarán los platos fuertes en el trazado con las carreras de MotoGP, pero la ciudad será una fiesta durante los tres días del fin de semana.

Esta nueva edición será especial. Jerez verá correr sobre su asfalto por primera vez en su historia a un andaluz con la corona de campeón del mundo. El sevillano José Antonio Rueda ya escribió en el libro de oro de la catedral el pasado año, cuando logró ser el primer andaluz que ganaba ante su público en Moto3. Actualmente en un periodo de adaptación a la nueva categoría de Moto2, Rueda querrá volver a subir al primer cajón del podio, algo que de primeras se antoja complicado, pero no imposible para un piloto de esa talla.

Los hermanos Márquez tienen ante sí este fin de semana una prueba de fuego. Marc, actual campeón del mundo de MotoGP, debe dar un golpe sobre la mesa para que no se le escapen las aprilias de Jorge Martín y Bezzechi en la clasificación. Álex, subcampeón la pasada edición, necesita retomar confianza y donde mejor que en un circuito donde el pasado año logró su primera victoria en la categoría reina. En el lado contrario está Martín. El madrileño llega a Jerez con ganas de seguir comandando la tabla después de todos los problemas sufridos el pasado año con las lesiones.

Jerez será también un exigente examen para las fábricas. ¿Se ha terminado la hegemonía de Ducati en Mundial? El paso dado hacia adelante por Aprilia en las primeras carreras de esta temporada deja ver el fin del dominio de los Borgo Panigale sobre el asfalto. Sin embargo, nunca hay que olvidar que, en el fondo, el mundial arranca en Jerez.

Una ciudad vestida de gala

El Ayuntamiento de Jerez activó el miércoles el Plan Territorial de Emergencias Local con motivo del Gran Premio, que estará activo hasta el domingo 26 de abril. El año pasado se movilizaron más de 200.000 personas para acudir al Circuito de Jerez en la celebración de su 40 aniversario.

Se utilizarán 116 cámaras de videovigilancia que serán coordinadas desde la Jefatura de la Policía Local y se han puesto resaltos en distintos puntos de la localidad como la avenida Blas Infante, donde se suelen organizar carreras ilegales, la de Arcos y los alrededores de la de Europa. La idea es evitar las imágenes de acrobacias con las motos llegadas de distintos puntos de España y el extranjero, algo habitual en estos fines de semana en Jerez, aunque cada vez con menor asiduidad.

En esta ocasión, habrá diez bolsas de aparcamiento para motos en distintos puntos del centro urbanoel Consistorio habilitará diez bolsas de aparcamiento para motocicletas en distintos puntos del centro urbano y aplicará descuentos en varios aparcamientos subterráneos de la ciudad.

Policías franceses y portugueses

La Guardia Civil llevará a cabo un dispositivo de seguridad que desplegará 2.500 agentes. La mayoría de ellos, 1.900, estarán en las zonas de alrededor del Circuito, mientras que los otros 600 estarán por Jerez, sus pedanías, Arcos de la Frontera o Chipiona. Hay 22 capacidades operativas que van desde ciberpatrullajes, capacidades antiterroristas, dron y antidron o vigilancia del subsuelo, entre otras.

El dispositivo se llevará a cabo no solo en Jerez y su entorno sino en todo el territorio nacional. Se espera que este fin de semana se desplacen muchos moteros desde distintos puntos de España.

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Curiosamente, también habrá policía extranjera. "El dispositivo contará con 10 agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa y 2 de la Gendarmería Nacional francesa con el objetivo de facilitar la atención a ciudadanos de otras nacionalidades e identificar buenas prácticas en materia de seguridad en grandes eventos, además de delegaciones de alto nivel tanto de Senegal como de Arabia Saudí, reforzando de esta manera la cooperación policial internacional", explicó la Guardia Civil en una nota.