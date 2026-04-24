Motociclismo
Los horarios del GP de España de MotoGP: cuándo y dónde ver la carrera en Jerez 2026
El Circuito de Jerez acoge una nueva batalla del Mundial con Marco Bezzecchi y Marc Márquez como grandes focos de atención
Giacomo Leoni Amat
El rugido de las motos llega al Circuito de Jerez-Ángel Nieto con el Gran Premio de España de MotoGP 2026, una de las citas más esperadas del calendario. La pista andaluza vuelve a ser escenario de un fin de semana vibrante en el que los mejores pilotos del mundo medirán fuerzas en plena lucha por el campeonato. Con la temporada ya en marcha, cada punto empieza a ser clave en un circuito que sigue igualado tras disputarse las tres primeras carreras en Australia, Brasil y Estados Unidos.
En la categoría reina del MotoGP hay un nombre propio que marca el ritmo: Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia se ha mostrado imparable, con pleno de victorias en las tres carreras largas disputadas esta temporada, cinco si se tienen en cuenta las últimas del curso 2025. Esa regularidad le permite liderar la clasificación con una ventaja de cuatro puntos sobre su compañero Jorge Martín, con quien ha firmado dos dobletes en Estados Unidos y Brasil. De esta manera, la estructura de Noale se ha consolidado como la referencia actual de la parrilla, superando a Ducati, que por ahora no ha logrado colarse entre los tres primeros.
Márquez recuperado
En la lucha por el podio, Pedro Acosta ocupa la tercera posición con su KTM, a 21 puntos del liderato. Tras él aparecen Fabio Di Giannantonio, a 31 puntos, y Marc Márquez, que se sitúa a 36. El piloto de Cervera, nueve veces campeón mundial, ha confirmado que está recuperado físicamente tras comparecer con antelación ante los medios de comunicación: "Estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana."
Las cilindradas inferiores también están dejando una temporada muy disputada. En Moto3, el liderato está en manos del español Máximo Quiles, que suma 65 puntos y ha logrado abrir hueco respecto a Álvaro Carpe, segundo con 42. En Moto2 la igualdad es máxima, pues Manu González encabeza la clasificación con 39 puntos, seguido muy de cerca por Izan Guevara, que acumula 36. Completa el podio provisional Daniel Holgado, con 33 puntos.
Dónde y cuándo ver
En España, el Gran Premio de España de MotoGP 2026 se podrá seguir en directo a través de varios canales. Telecinco ofrece todo el fin de semana en abierto, además de otras cadenas como BE MAD e Infinity. También se puede ver con la subscripción a Movistar Plus (Vamos), en la plataforma de DAZN, y a través de MotoGP Videopass, que ofrece el propio circuito. Estos son los horarios del fin de semana en Jerez:
Viernes 24 de abril:
9:00-9:35 horas, Moto3 Free Practice Nr. 1
9:50-10:30 horas, Moto2 Free Practice Nr. 1
10:45-11:30 horas, MotoGP Free Practice Nr. 1
13:15-13:50 horas, Moto3 Practice
14:05-14:45 horas, Moto2 Practice
15:00-16:00 horas MotoGP Practice
Sábado 25 de abril:
08:40-09:10 horas, Moto3 Free Practice Nr. 2
09:25-09:55 horas, Moto2 Free Practice Nr. 2
10:10-10:40 horas, MotoGP Free Practice Nr. 2
10:50-11:05 horas, MotoGP Qualifying Nr. 1
11:15-11:30 horas, MotoGP Qualifying Nr.2
12:45-13:00 horas Moto3, Qualifying Nr. 1
13:10-13:25 horas, Moto3 Qualifying Nr. 2
13:40-13:55 horas, Moto2 Qualifying Nr. 1
14:05-14:20 horas, Moto2 Qualifying Nr. 2
15:00 horas, MotoGP 12 Laps Tissot Sprint
Domingo 26 de abril:
11:00 horas. Carrera Moto3, 19 Laps
12:15 horas. Carrera Moto2 21 Laps
14:00 horas. Carrera MotoGP 25 Laps Grand Prix
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