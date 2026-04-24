Deporte inclusivo
EL PERIÓDICO presenta el documental 'La meta invisible: cómo el deporte devolvió la ilusión a una persona ciega'
Héctor Botí perdió la visión hace 20 años a causa de una enfermedad degenerativa llamada retinosis pigmentaria. Desde joven fue consciente de que algún día llegaría ese momento, pero su condición futura no condicionó su vida. Años más tarde, tras un duro proceso de aceptación y adaptación, Héctor recuperó la ilusión a través del deporte y de la mano de la Fundación ONCE.
Junto a Hugo Font, aquejado de la misma enfermedad, y sus guías, han llevado a cabo retos que hasta ahora parecían imposibles. Tras convertirse en los primeros ciegos en completar un 'Marnatón' contaron su experiencia a EL PERIÓDICO y meses después de aquel primer contacto, la periodista Begoña González aceptó el reto de convertirse en la guía de Héctor para la Mitja Marató de Barcelona.
El camino a la meta
Este viernes, en el marco del Día Mundial del Deporte Para las Personas Ciegas, EL PERIÓDICO presenta el documental 'La meta invisible: Cómo el deporte devolvió la ilusión a una persona ciega' para mostrar la realidad de estas personas en este aspecto cotidiano para muchos, pero tan relevante para ellos como es el deporte.
El documental pretende plasmar el camino que ambos recorrieron durante meses desde los primeros entrenamientos juntos hasta la meta para sensibilizar acerca de la importancia del deporte como motor vital y social para personas con capacidades diversas y de la importancia de los voluntarios para hacerlo posible.
Entrevistas, charlas y entrenamientos que se alargaron durante meses hicieron posible mostrar de una forma muy resumida cómo es el trabajo de un guía para una persona ciega y la relación que termina creándose entre las parejas deportivas en base a la confianza que depositan diariamente las personas ciegas en sus guías. Lo que empezó siendo un reto personal de la periodista terminó por convertirse en una herramienta de concienciación y visibilización de un colectivo.
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