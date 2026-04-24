El Barça, a la conquista de Múnich con Oslo en el horizonte: "La Champions es tan emocional que llegar fino no lo es todo"

Con la liga en el bolsillo, toca pensar en Europa. Las azulgranas vuelven a estar en unas semifinales de la Champions. El equipo, tres veces campeón, se encuentra en su octava semifinal consecutiva —ampliando así su récord—, la novena en diez temporadas. Unas cifras que ejemplifican a la perfección la magnitud del éxito del equipo de Pere Romeu. El Bayern espera a un Barça favorito. Tras la abultada goleada en la primera jornada de la fase de grupos, las alemanas pretenden redimirse ante un equipo azulgrana que logró el pase a semifinales eliminando al Real Madrid.

Tras el título de Liga no hubo celebración excesiva por parte del conjunto de Pere Romeu. "Mañana nos levantamos y metemos una turra de vídeo para presentar al Bayern", dijo el técnico tras el éxito sellado contra el Espanyol. Pues una vez hecha, es el momento de cambiar el foco. "Hay que valorar mucho esta generación de futbolistas que tenemos. Es difícil repetir una generación que, habiendo ganado tanto, siga teniendo la humildad y las ganas de seguir haciéndolo temporada tras temporada", recalcó Pere Romeu antes de la ida de semifinales.

"Personalidad y valentía"

"Estamos preparados para cualquier situación, de modo que podamos intentar resolverla de la mejor manera posible. El Bayern es un gran equipo y nos espera un partido muy difícil", explicó Pere Romeu. "Habrá que tener personalidad y valentía [para ganar]. El equipo está jugando muy bien, está muy enérgico, pero la Champions es tan emocional que llegar fino no lo es todo; hay pequeños detalles que te pueden condicionar un partido”, añadió el técnico sobre su plantilla. Una expedición que, finalmente, no ha podido contar con Aitana Bonmatí. La centrocampista apuntaba a volver a entrar en la convocatoria para el enfrentamiento de Champions en el Allianz Arena, pero no ha terminado aún el proceso de recuperación de su rotura de peroné.

“El Bayern tiene mucha calidad. Queremos jugar nuestro juego y dominar desde el primer minuto. Las hemos analizado bien y estamos preparadas para lo que puedan hacer. Estamos concentradas en nuestro juego", secundó Ewa Pajor, la goleadora que sigue encumbrando registros récord. La polaca ha marcado siete goles en los siete partidos disputados en la competición europea. Todo para empujar a un Barça que ha ganado sus últimas 19 eliminatorias a doble partido de la Women's Champions League, desde que cayera eliminado ante el Olympique de Lyon en los cuartos de final de la temporada 2017-18, donde el proyecto despegó.

"Cosa del pasado"

El Barcelona ha ganado cuatro de sus cinco enfrentamientos contra el Bayern, el más reciente por 7-1 en España en la jornada 1 de la fase de liga de esta temporada. Un duelo que le obligó al conjunto alemán a reaccionar y, después del cual, le dio un giro a su temporada. "Lo que pasó en el pasado es cosa del pasado; no somos el mismo equipo que éramos en octubre (cuando el Barcelona ganó 7-1). Lo que sí podemos controlar es nuestro propio rendimiento: queremos demostrar de lo que somos capaces en el campo, mostrar nuestra mejor versión", confesó José Barcala, técnico del conjunto alemán que, ganó un partido de liga en Wolfsburgo cuatro días después de la derrota contra las azulgrnas y no ha vuelto a perder desde entonces (25 victorias y un empate).

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Ahora, el conjunto germano tiene la oportunidad de clasificarse para su primera final de la Women's Champions League, tras haber caído en semifinales ante el Chelsea en la temporada 2020/21 y ante el Barcelona en la 2018/19. Y pese a tenerle respeto absoluto al Barça, no piensa amedrentarse. Como tampoco lo hará el conjunto de Pere Romeu ante el escenario y el rival en su octava semifinal consecutiva.