FÚTBOL
Arbeloa aparta a Ceballos del Real Madrid tras una fuerte discusión
El mediocentro se queda fuera de la convocatoria para el partido contra el Betis por decisión técnica y apunta a no jugar más esta temporada
Dani Ceballos ha protagonizado la gran sorpresa de la convocatoria del Real Madrid para su partido de esta noche frente al Betis. Su nombre no aparece entre los citados por Álvaro Arbeloa, una decisión estrictamente técnica tras una fuerte discusión entre el entrenador y el mediocentro esta misma semana.
Arbeloa ha incluido a tres centrocampistas de la cantera (Thiago Pitarch, Cestero y Manuel Ángel) pero no a Ceballos, pese a que Tchouaméni es baja de última hora por una sobrecarga y a que Arda Güler ya no podrá jugar más por lesión hasta el Mundial. El mensaje es claro para el andaluz: no cuenta.
800 minutos esta temporada
La bronca que han tenido esta semana ha terminado de convencer a Arbeloa de apartarle de sus planes. En los cuatro últimos partidos, Ceballos ni siquiera ha calentado, una muestra clara de que no tenía sitio en los planes de su entrenador, con el que nunca ha sido titular. No juega un minuto desde el 21 de febrero y su última titularidad fue en Copa contra el Talavera, todavía con Xabi Alonso. En total, apenas ha jugado 800 minutos esta temporada.
El gran castigo le llega a Ceballos en un partido siempre especial para él. El chico estaba ilusionado con ir a Sevilla, en plena Feria de Abril, para jugar contra su Betis. Un club, por otra parte, que mantiene su interés en que regrese a casa. Este verano, el Madrid volverá a abrirle las puertas de par en par, sea quien sea el futuro entrenador.
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