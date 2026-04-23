La vida sin el '10': "Duele más de lo que puedo explicar", confiesa Lamine Yamal tras su lesión muscular

El silencio atronó en un ruidodo e incompleto Camp Nou, con casi 60.000 almas sentadas en sus modernas gradas. De reptente, el silencio se escuchó. Y un gol, el que le daba el triunfo al Barça sobre el Celta manteniendo la renta de nueve puntos sobre el Madrid, apenas se festejó. Marcó Lamine, se echó la mano a su pierna izquierda y se desparramó sobre el césped, sin ganas de festejar nada. Nada de nada.

En ese instante, el estadio, tal si fuera Messi cuando notaba algo en sus músculos, guardó un respetuoso silencio, consciente de que algo grave había sucedido. A medida que se iban acercando compañeros a su alrededor, esa sensación de pánico deportiva se iba extendiendo.

La peor lesión

El '10' estaba lesionado. Y era algo serio, sin necesidad siquiera de que las sabias manos de Ricard Pruna, el médico azulgrana, palpara esa pierna izquierda, convertida en patrimonio del Barça y, por supuesto, del fútbol español.

Lamine pidió el cambio y el Camp Nou, inteligente como es, entendió que ya se había despedido esta temporada de su magia y creatividad. Y Flick, cómplice y cariñoso como acostumbra, acurrucó en su hombro al joven sobre el que el club ha depositado la reconstrucción deportiva, social y hasta económica de la institución.

Recostó su cabeza el joven en el técnico que, al mismo tiempo, ejerce incluso de padre en una irrupción nunca vista en el Barça. Ni siquiera con Leo. "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar", confesó horas más tarde, y a través de su cuenta de Instagram -así se comunican ahora los jugadores-, de recibir la peor noticia.

Lamine Yamal atendido por el doctor Pruna tras anotar de penalti y antes de ser sustituído por lesión durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Celta. / JORDI COTRINA

Nunca antes Lamine había estado tanto tiempo lesionado. Nunca antes los músculos, traicioneros y caprichosos ellos, se habían rasgado en el peor momento posible, justo después de alcanzar sus mejores registros. Ni siquiera aquella maldita pubalgia que le incomodó a inicios de curso puede compararse.

Tiene 18 años, ha marcado 24 goles, incluido el penalti que le rompió su bíceps femoral de la pierna izquierda, y ha regalado 18 asistencias. O sea, ha participado en 42 tantos reinventándose en su juego de tal manera que se ha convertido en el faro del Barça.

Sin Raphinha y con Lewandowski de suplente

"Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita", argumentó luego el delantero que ha sostenido al equipo en esta temporada mientras Raphinha entraba y salía de la enfermería -hasta cuatro lesiones musculares ha sufrido el brasileño- y Lewandowski, con 37 años, recibía la condena de la edad, convertido ante el Celta, por ejemplo, en el tercer delantero centro del Barça.

"Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita" Lamine Yamal — Delantero del Barça

Flick apostó en el once inicial por Ferran Torres. Luego, el alemán sacó a Rashford para jugar de 'nueve'. ¿Y Lewandowski? Ni se quitó el chándal de suplente agotando en el banquillo su cuarto y último año de contrato con el club azulgrana.

Lamine Yamal se retira, apesadumbrado, camino del vestuario del Spotify Camp Nou. / MOVISTAR+

O sea, al técnico del Barça le toca reorganizar su ataque para mantener la renta de nueve puntos sobre el Madrid y encadenar la segunda Liga consecutiva, abriendo así la puerta de la titularidad a piezas como Roony Bardaghji, convertido en el nuevo dueño de la banda derecha.

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"Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca y la próxima temporada será mejor" Lamine Yamal — Delantero del Barça

"Creo en mis compañeros y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más", anunció Lamine Yamal, transformado, y muy a su pesar, en un elemento pasivo del tramo final de la temporada azulgrana, mientras España respira aliviada porque su gran estrella llegará a tiempo de jugar este próximo verano el Mundial. "Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca y la próxima temporada será mejor", prometió.