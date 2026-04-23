Un hombre de confianza de Trump pide a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Un hombre de confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el próximo Mundial, según revela el Financial Times (FT).

La iniciativa de Paolo Zampolli, nombrado por Trump como enviado especial para Asociaciones Globales, fue planteada también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, según el rotativo británico, se enmarca en un intento de recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario al Papa León XIV.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la azzurra en un torneo organizado en EEUU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, dijo Paolo Zampolli al FT este miércoles.

Tragedia nacional

Italia quedó fuera del Mundial tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en la fase final. Una tragedia nacional. Por su parte, Irán aseguró su clasificación para el torneo, aunque solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.

El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, gesticula desde la línea de banda durante el partido de repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bosnia y Herzegovina e Italia en Zenica, Bosnia y Herzegovina. EFE/EPA/NIDAL SALJIC ////////// Zenica (Bosnia and Herzegovina), 31/03/2026.- Head coach of Italy Gennaro Gattuso gestures on the touchline during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between Bosnia and Herzegovina and Italy in Zenica, Bosnia and Herzegovina, 31 March 2026. (Mundial de Fútbol, Bosnia-Herzegovina, Italia) EFE/EPA/NIDAL SALJIC / NIDAL SALJIC / EFE

Infantino dijo durante una visita al centro de entrenamiento de la selección iraní en Turquía, el mes pasado, que todos los partidos se disputarían según lo previsto, al tiempo que ofreció ayuda al equipo en su preparación para el torneo.

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto.

En concreto, el artículo 6.7 del reglamento del torneo establece "Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular sustituir dicha federación por otra".

Esto podría permitir sustituir a Irán por una selección que no sea de la Confederación Asiática, pese a que la plaza corresponde a la AFC.

El próximo 30 de abril la FIFA reúne a sus 211 federaciones nacionales en el 76 Congreso ordinario del organismo en Vancuver (Canadá). de la FIFA, en el que, en principio, no figura en el orden del día nada relativo a una posible sustitución de la selección iraní.

El Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. Irán debería jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles (California), contra Nueva Zelanda.

Petición de deportación contra su exmujer

Zampolli no es un cualquiera. Es el hombre que presume de haberle presentado a su mujer Melania a Trump. Es el fundador de una agencia de modelos que hace poco acaparó titulares al actuar contra su expareja, la modelo brasileña Amanda Ungaro.

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La modelo estaba en la cárcel por un delito de fraude laboral y Zampolli no dudó en llamar a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que la deportaran. Al parecer ambos están enzarzados en la lucha por la custodia de su hijo en común y esta es la forma que encontró para ganar el pulso en los tribunales.