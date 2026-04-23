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Opinión | Apunte

Carme Barceló

Carme Barceló

Leo entre líneas

Primer partido del Cornellà después de la compra del club por parte de Leo Messi

Primer partido del Cornellà después de la compra del club por parte de Leo Messi / Jordi Otix / EPC

Aún bajo el impacto de los conciertos de Rosalía y los efluvios de las rosas de la Diada, una siente la necesidad de confesarse aunque la cantante no me haya invitado a su habitáculo donde se sinceran otros famosos. Me sincero con ustedes, lectores y lectoras, y les reconozco que no me conozco cuando aplaudo según qué. Léase, por ejemplo, a congratularme que la UD Cornellà supere en seguidores al Espanyol en su cuenta de Instagram. 

Bienvenido Lionel Messi al negocio del fútbol localizado en tu amada Barcelona a la par que construyes en Castelldefels tres casas para tus hijos. Desde que te echaron del Barça -porque fue así, sin ambages, por mucho que unos y otros intenten limar esquinas y asperezas- has hecho mutis por el foro pero has ido dejando señales. Sutiles, pero impactantes. Desde tu visita noctura al Camp Nou, previa cena a pocos metros con tus Rodrigo de Paul (autor de la imagen) y Pepe Costa, hasta los guiños de tus criaturas con elementos culers no ha habido ausencia con más presencia. Pasaste de puntillas por las elecciones aunque nos tuvieras a todos en un ¡ay! A la espera de tus palabras de apoyo a uno de los candidatos. 

Y de repente, el golpe maestro. La falta perfectamente chutada y colocada justo en la cruceta para convertirse en el tanto inesperado. Un golazo impresionante que se traduce en el 100% de la compra de la U.E.Cornellà. Aplauso unánime y sorpresa mayúscula que cayó en el barrio como una bomba de chucherías.

A pocas paradas de metro del estadio del FC Barcelona, Messi tendrá su fotografía de día, con toda la luz y los taquígrafos que merece semejante operación. Leo lee y escribe entre líneas, firmando su obra cerca de la que fue su casa y guiñándole un ojo, otra vez, a la ciudad condal. De nuevo descoloca a los no afines y despierta el aleteo de las mariposas dormidas en el estómago a los que aún no hemos digerido el adiós. El argentino escribe un nuevo y sorprendente capítulo a su historia, que es un poco la nuestra, y deja un aviso a pie de página al navegante Laporta. Una obra con final abierto y muchas tramas entrecruzadas. Y, sobre todo, real como la vida misma.

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