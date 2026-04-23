Leo entre líneas

Aún bajo el impacto de los conciertos de Rosalía y los efluvios de las rosas de la Diada, una siente la necesidad de confesarse aunque la cantante no me haya invitado a su habitáculo donde se sinceran otros famosos. Me sincero con ustedes, lectores y lectoras, y les reconozco que no me conozco cuando aplaudo según qué. Léase, por ejemplo, a congratularme que la UD Cornellà supere en seguidores al Espanyol en su cuenta de Instagram.

Bienvenido Lionel Messi al negocio del fútbol localizado en tu amada Barcelona a la par que construyes en Castelldefels tres casas para tus hijos. Desde que te echaron del Barça -porque fue así, sin ambages, por mucho que unos y otros intenten limar esquinas y asperezas- has hecho mutis por el foro pero has ido dejando señales. Sutiles, pero impactantes. Desde tu visita noctura al Camp Nou, previa cena a pocos metros con tus Rodrigo de Paul (autor de la imagen) y Pepe Costa, hasta los guiños de tus criaturas con elementos culers no ha habido ausencia con más presencia. Pasaste de puntillas por las elecciones aunque nos tuvieras a todos en un ¡ay! A la espera de tus palabras de apoyo a uno de los candidatos.

Y de repente, el golpe maestro. La falta perfectamente chutada y colocada justo en la cruceta para convertirse en el tanto inesperado. Un golazo impresionante que se traduce en el 100% de la compra de la U.E.Cornellà. Aplauso unánime y sorpresa mayúscula que cayó en el barrio como una bomba de chucherías.

A pocas paradas de metro del estadio del FC Barcelona, Messi tendrá su fotografía de día, con toda la luz y los taquígrafos que merece semejante operación. Leo lee y escribe entre líneas, firmando su obra cerca de la que fue su casa y guiñándole un ojo, otra vez, a la ciudad condal. De nuevo descoloca a los no afines y despierta el aleteo de las mariposas dormidas en el estómago a los que aún no hemos digerido el adiós. El argentino escribe un nuevo y sorprendente capítulo a su historia, que es un poco la nuestra, y deja un aviso a pie de página al navegante Laporta. Una obra con final abierto y muchas tramas entrecruzadas. Y, sobre todo, real como la vida misma.