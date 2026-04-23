Hansi Flick pide una explicación del gol anulado a Ferran en el Barça-Celta

"Hemos tenido que sufrir mucho", dijo aliviado, al final, Hansi Flick. Sufrió con el Celta, que maniató al Barça y le incomodó en el largo y accidentado partido, y sufrió con la lesión muscular de Lamine Yamal. Un mazazo para el entrenador y para los compañeros. "Para nosotros es una cagada porque Lamine es importantísimo, el mejor", fue el comentario de Gavi.

La alarma sonó con el cambio que pidió Lamine Yamal y persistía al final del encuentro con la primera exploración del músculo isquiotibial izquierdo. Las pruebas de este jueves determinarán el periodo de baja que pasará el joven delantero. "No es fácil pero tenemos que aceptarlo", musitaba Flick, que valoró la obtención de los tres puntos que mantienen los 9 puntos de ventaja sobre el Madrid con 18 por disputarse pese al mal rato pasado.

"Tiene algo, porque Lamine algo ha notado. Después de marcar el penaltio él no habría querido abandonar el césped si no hubiera un motivo", razonó el técnico, para compartir su inquietud, que no atenuará hasta que se le efectúen pruebas más exhaustivas..

La imagen del VAR para justificar la anulación del gol de Ferran. / VAR

Otra imagen controvertida

La suma de lesiones -la de la Lamine Yamal y la de João Cancelo- no era la única lamentación del entrenador azulgrana. "MI impresión es que el segundo gol, el de Ferran, es gol. Me gustaría tener una explicación sobre por qué es fuera de juego", reclamó Flick, que sólo había la imagen representativa enviada por el VAR para justificar la anulación. Gavi la asimiló, por las dudas que suscitaba, a la imagen que porpició la anulación del gol de Eric al Espanyol.

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Quiso pasar página rápidamente. El mal ya estaba hecho. El sábado el aguarda la visita a Getafe. "Hemos perdido balones fáciles y es un aspecto que tenemos que corregir", comentó, pese a elogiar "el espíritu de equipo de la segunda mitad".