Cuándo Flick dijo “no hagamos estupideces”, ¿a qué se refería?

Ya tenemos a toda España preocupada. Ahora sí que están inquietos. Ahora sí que temen que esa gran, enorme, posibilidad de que ‘La Roja’ conquiste su segunda estrella puede estar en peligro. Ahora sí que respiran en blaugrana.

Ahora sí que comulgan con todos y cada uno de los caprichos de la estrella del Barça. Ahora sí que suspiran porque el parte médico que conoceremos en unas horas sea lo más suave y leve posible. Nunca antes, como ahora, como hoy, la España futbolística, con sede en Madrid, quiso la salud de un barcelonista con tanto ahínco.

He de reconocer y, sí, puedo confesarlo y me temo que no fui el único, que nada más ver al fabuloso, al estratosférico, prodigioso y determinante Lamine Yamal acostarse sobre el bello y mimado césped del Spotify Camp Nou, me vinieron a la cabeza cuatro cosas, todas ellas vinculadas a Hansi Flick, al ‘staff’ del técnico alemán y a la manera de dirigir, administrar y entrenar a la plantilla azulgrana.

Pedri y sus compañeros fueron los primeros en atender a Lamine Yamal sobre el césped. / MOVISTAR+

Pensé en la frase pronunciada por el ‘míster’ culé en las horas previas a este choque contra el Celta de Vigo. Esa de no cometamos “estupideces”. Como muy bien describió y escribió Joan Domènech en El Periódico, eso fue lo que dijo Flick en inglés: ‘Stupid things’. Y sé que Flick se refería, especialmente, concretamente, a que Deco no se equivoque con los refuerzos que necesita esta plantilla, mejor, este equipo, para poder aspirar al sueño de todos: la Champions.

Pero, insisto, cuando vi tendido en el césped, herido, dolorido, a punto de llorar, a Lamine Yamal (fijo que lloró camino del vestuario, en solitario, qué extraño ¿verdad? que no le acompañase nadie en ese trance, en ese trayecto), esas “estupideces” se tradujeron en mi mente, posiblemente, no digo que no, de forma equivocada, en otros muchos detalles que no son, desde luego, el próximo mercado del carísimo verano mundialista.

Lo nunca visto. Por vez primera en la historia, los deseos de la 'gent blaugrana', que lo de Lamine Yamal no sea nada, o sea poco, muy poco, coinciden con los anhelos de la España futbolística. Les va en ello la segunda estrella de España.

Pensé, sí, en el dichoso calendario y en la acumulación de partidos (Liga, Copa y Champions) de los últimos dos meses que sufren los equipos y, muy especialmente, las enormes estrellas como Lamine Yamal, que no pueden descansar un solo día porque, si descansan, su equipo no gana. Y, sobre todo, volví a pensar en que solo una huelga de estos ricos muchachos puede cambiar esta locura de calendario.

Pensé, por descontado, en la retahíla de lesiones musculares que está sufriendo, que ha sufrido, el Barça. Y pensé, cómo no, en Raphinha, pues con él en el campo, el Barça hubiese eliminado ¿a qué sí? al Atlético en los cuartos de final de la Champions. Y, ahora, cae el mejor, el determinante, el ‘niño de oro’, la joya de la corona, aquel que hace magia, el que ha hecho regresar a los estadios a los que se habían ido hastiados del balompié.

Lamine Yamal se retira, apesadumbrado, camino del vestuario del Spotify Camp Nou. / MOVISTAR+

Y pensé, también, sí, en la fotografía de Lamine Yamal en el jet regresando de los Laureus. Imagen que se podía haber ahorrado pues, a partir de esa instantánea, se puede pensar todo. No por las bolsas de McDonald’s, no. O no solo por eso, sino por el tipo de vida de estos muchachos, que deberían extremar, mimar, a la enésima potencia, la buena alimentación, el descanso, sus rutinas…Y, sí, también pensé en el “a mi manera” del documental de Carlos Alcaraz, que tiene pendiente de un suspiro su participación en Roland Garros por una lesión en su muñeca derecha.

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Me fui a la cama pensando estupideces y espero, ansío, deseo, rezo para despertarme con el mejor de los partes médicos posibles de Lamine Yamal. Por una vez en la vida (y me temo que eso no había ocurrido nunca), los deseos de todo el barcelonismo son idénticos al de la España futbolística. Está en juego la mayor de las estrellas, Lamine Yamal y la coronación de España.