Rayo - Espanyol (1-0)
Un Espanyol totalmente gafado cae en Vallecas y firma su peor racha del siglo
Kike García falló un penalti con 0-0 y Camello hundió a los pericos en el tramo final. El equipo catalán se sitúa a cinco puntos del descenso y afrontará un duelo clave el lunes en casa ante el Levante.
Como si de una maldición sin remedio se tratara el Espanyol sigue acumulando desgracias en 2026. Lo tuvo todo su mano para ganar este jueves en Vallecas, incluido un penalti desperdiciado por Kike García en la segunda parte, pero acabó cayendo (1-0). Ni siquiera pudo aguantar el empate, como sí hizo en su anterior salida en el campo del Betis. Camello selló la victoria del Rayo en el tramo final. El gafe continúa. Los pericos suman 15 jornadas sin ganar, la peor racha de este siglo, solo superada por los 19 encuentros que encadenó en la temporada 1988-89 con Javier Clemente.
No supo aprovechar el Espanyol el aluvión de bajas del rival en defensa y se llevó un nuevo revolcón. Dmitrovic se agigantó en un par de cabezazos locales que pudieron acabar perfectamente en la red, pero no pudo hacer nada ante Camello. El drama fue aún mayor arriba. Sin marcar es imposible ganar. El equipo perico se sitúa a cinco puntos del descenso antes del duelo del lunes en casa ante el Levante, el partido ideal para lograr el primer triunfo de 2026 y acariciar la permanencia. Si no lo hace, los peores fantasmas pueden volver.
Misil de Expósito
Sin Urko, baja por sanción, el técnico necesitaba reordenar su once y apostó por un 4-4-2 ideal para un juego más directo. Pere Milla y Roberto entraron por el pivote vasco y Ngonge en una solución ofensiva de Manolo que pretendía agrietar a un rival muy mermado en la retaguardia. El Rayo se presentó a la cita sin sus tres mejores centrales, dos de ellos sancionados (Lejeune, Mendy) y uno lesionado (Luiz Junior). El pleno lo completó el meta titular Batalla, reservado por unas molestias. Castigar esa parcela era el objetivo de los pericos.
Empezó bien el cuadro blanquiazul, que tuvo las dos mejores ocasiones en el primer cuarto de hora. Un misil de Expósito desviado de forma brillante por el meta Cárdenas y un flojo remate de Roberto (m. 15) inquietaron a un Rayo espeso que empezó a despertar a la media hora de juego con acciones aisladas del talentoso Isi.
Castigo final
Dmitrovic apareció por primera vez para detener un cabezazo de Alemao en el ocaso de un primer tiempo que se le hizo un poco largo a los pericos. Regresó de vestuarios el Espanyol con Pickel en lugar de Pol Lozano, que tenía una amarilla. En un festival de resbalones sobre el césped de Vallecas, volvió a emerger Isi para acariciar el primer tanto. Su cabezazo lo desbarató de forma milagrosa Dmitrovic. Repitió éxito en otro testarazo de Alemao en los peores minutos de un Espanyol que no supo aprovechar su momento.
Un tiro de Kike García desviado con el brazo por Óscar Valentín fue castigado con un penalti que el obrero del gol no supo materializar. Cárdenas desvió el lanzamiento (m. 72) y Pere Milla falló después en otra clarísima ocasión. No supo ganar el Espanyol y Camello castigó a los pericos en el minuto 87. "Estamos muy fastidiados. El fútbol no está siendo justo con nosotros. El lunes hay que darlo todo en casa y ganar como sea", analizó Manolo.
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