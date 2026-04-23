Fútbol
El doctor Ripoll avisa sobre la posible lesión de Lamine Yamal: "Tiene un índice de recaída del 30%, y cuidado con el Mundial"
El especialista advierte de que "hay que ser muy cautos", pero que si se trata de una dolencia en los isquiotibiales, el futbolista podría estar de baja de cuatro a seis semanas
L. Miguelsanz
Lamine Yamal se marchó lesionado tras el Barcelona-Celta y en las próximas horas se conocerá el alcance de una lesión que tiene en vilo al club azulgrana y también a la selección española ante el inminente Mundial. Por ahora se ha especulado en que sería una lesión en los isquiotibiales a la espera de un parte médico definitivo. El doctor Pedro Luis Ripoll, uno de los grandes especialistas en medicina deportiva del país, indicó que puede ser una dolencia complicada: "Esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser extremadamente precavidos con los plazos de la recuperación", explicó en la 'Cadena Ser'.
Ripoll indicó que la lesión puede variar en función de dónde se ha producido: "Si la lesión está situada en el vientre muscular, hablamos de un pronóstico más benigno; en cambio, si está situada en la unión del músculo con el tendón o en el propio tendón, la lesión podría ser más grave: mínimo cuatro o seis semanas", explicó.
Lo que dejó claro el doctor Ripoll es que si el plazo se alarga, su participación en el Mundial puede quedar en duda: "Es muy aventurado hablar en estos momentos sobre si tiene más pinta de rotura o de contractura. En cualquier caso, los seleccionadores como Luis de la Fuente quieren a los jugadores sanos y rodados. Me parece difícil su convocatoria porque el índice de recaída es del 30% y pierde un jugador para el Mundial". Ripoll pidió "máxima precaución" hasta conocer el parte médico sobre el futbolista.
El futbolista pasará pruebas médicas detalladas en las próximas horas y se dará a conocer el alcance de la lesión. Lo más probable es que Lamine, al menos, se pierda el Clásico ante el Madrid y no se descarta que pueda haber dicho adiós a la Liga. El Mundial queda ahora a 50 días y habrá que ver como evoluciona la lesión.
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