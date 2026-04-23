Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona contra siete sanitarios

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó este martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires con la presencia de la familia del astro argentino.

Cerca de las 10:00 hora local (13:00 GMT) las hijas del astro llegaron, por separado, a los tribunales de la localidad bonaerense de San Isidro, donde se desarrollará durante aproximadamente tres meses el segundo juicio por la muerte del futbolista.

Mientras Jana y Gianinna Maradona tuvieron que abrirse paso entre la treintena de cámaras de televisión que las rodearon en su ingreso a los tribunales, Dalma Maradona, la menor, llevo a cabo una estrategia de distracción con su abogado, el mediático Fernando Burlando, para pasar desapercibida mientras su representante daba declaraciones a la prensa.

Final escandaloso del primer juicio

El primer juicio se suspendió tras inhabilitar a una de las magistradas por haber participado de manera clandestina en la grabación de un documental sobre el proceso, lo que supuso un gran escándalo y debió programarse un nuevo juicio desde cero, que comenzó este martes en medio de una gran expectación.

Todas las evidencias presentadas entonces deberán volver a exponerse en este juicio, inclusive las declaraciones testimoniales. Sin embargo, la lista de testigos se ha reducido a un tercio de la original.

La primera en arribar a los tribunales fue la psiquiatra Agustina Cosachov, acusada de no proporcionar la medicación de manera adecuada a Maradona, desentenderse de los efectos adversos y no asistir al astro con maniobras de reanimación.

Su abogado, Vadim Mischanchuk, dijo a la prensa que confiaba "plenamente" en el nuevo tribunal, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani, y aseguró que "con las nuevas pruebas que se agregaron al expediente, ha quedado descartado que haya penal responsabilidad penal dolosa" en algunos de los imputados.

"Hay un montón de responsabilidades que pueden ser civiles, administrativas, pero no responsabilidad penal dolosa por la muerte de Diego Armando Maradona", agregó Mischanchuk.

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El neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, el principal acusado, llegó poco antes de las 10:00 hora local y no respondió preguntas a los periodistas.