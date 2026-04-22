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'Playoff' de la NBA

Vídeo | Wembanyama abandona el partido Spurs-Blazers por un protocolo de conmoción cerebral tras una aparatosa caída

El francés estará 48 horas en reposo por seguridad

El encuentro acabó con derrota de los de San Antonio (106-103)

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Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs. / RONALD CORTES / Getty Images via AFP

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El jugador de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama se vio obligado a abandonar prematuramente el partido de la primera ronda de los 'playoffs' de la NBA frente a Portland Trail Blazers tras sufrir un golpe en la cabeza durante el segundo cuarto y activarse el protocolo de conmoción cerebral. El partido acabó con derrota de los Spurs (106-103).

El pívot, de 22 años y 2,24 metros, fue descartado para el resto del partido tras tambalearse y golpearse la cabeza contra el parqué al chocar con Jrue Holiday, de Portland. El francés parecía aturdido mientras yacía en el suelo antes de levantarse lentamente y salir trotando de la cancha hacia el vestuario.

48 horas de reposo

Los Spurs confirmaron después que se activó el protocolo de conmoción cerebral y no volvería a participar en el partido. El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, confirmó tras el final del encuentro, que Wembanyama había sufrido una conmoción cerebral y que "seguía el protocolo" previsto. El francés deberá guardar reposo por al menos 48 horas.

Wembanyama podría estar disponible para el tercer partido de la serie, este viernes en Portland, en caso de que los tests a los que sea sometido den resultados tranquilizadores, o ausentarse durante más tiempo.

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La caída de Wemby se produjo apenas un día después de que fue nombrado Mejor Defensa del Año de la NBA. El prodigio francés anotó 35 puntos en la victoria de San Antonio el domingo en la apertura de esta eliminatoria de la Conferencia Oeste.

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