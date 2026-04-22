Siga en directo el FC Barcelona - Celta de LaLiga EA Sports: alineaciones y actualidad del partido en vivo

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FCB - CEL (21.30 h)
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Flick pide fichajes para que el Barça gane la Champions
Esta noche el FC Barcelona se medirá al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou a partir de las 21.30 h en un encuentro clave para los de Hansi Flick, que buscan mantener la distancia con un Real Madrid que ganó ayer ante el Alavés para conseguir amarrar la Liga. El Celta últimamente le complicó la vida al Barça en los duelos precedentes en los que se contabilizaron hasta 17 goles en tres partidos, ninguno perdido por los azulgranas.
Arbitraje
El árbitro del partido será José Luis Munuera Montero, con Carlos del Cerro Grande en el VAR.
Ni Champions ni Europa League
Metidos de lleno en el tramo final y decisivo de la competición, el Celta se presenta en Barcelona desanimado por la dura eliminación en la Liga Europa. Sensación similar a la que sintió el Barça al decir adiós a la Champions en cuartos, en una eliminatoria ajustada y polémica ante el Atlético de Madrid. Ambos, de vuelta a la Liga, quieren ganar y levantar esos ánimos.
El once inicial del Celta
Las ausencias del Barça
El equipo de Hansi Flick, que no podrá contar con Andreas Christensen, Marc Bernal ni Raphinha por lesión, se aferra a su fortaleza en casa, donde ha firmado un pleno de victorias en LaLiga esta temporada. Un factor que le convierte en claro favorito para dar otro paso hacia el título, apoyado en la solidez colectiva y en el empuje de su afición.
La Liga está así:
Los azulgrana son líderes con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que juegó ayer contra el Deportivo Alavés. Por el momento, los azulgranas cuentan con una ventaja notable a falta de apenas seis jornadas, con el Clásico del Spotify Camp Nou de por medio. Falta todavía Liga, sí, pero ganar al Celta acercaría algo más.
Bajas en el Celta
El defensa central Carlos Domínguez es baja de última hora en el Celta de Vigo para el partido que esta noche disputará contra el FC Barcelona en el Camp Nou.
El futbolista zurdo ha sido sustituido en la convocatoria de Claudio Giráldez por el también defensa Manu Fernández, quien junto al argentino Franco Cervi y el lateral serbio Mihailo Ristic era uno de los descartes técnicos que había realizado ayer el entrenador celeste.
¡Ya está el once del Barça!
Hansi Flick ha comaprtido ya su once incial para el encuentro:
Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric, Pedri, Olmo; Lamine, Ferran y Gavi
Todo listo en el Spotify Camp Nou
Ya está todo listo en el Spotify Camp Nou. Los accesos no dejan de recibir espectadores que quieren presenciar este encuentro de Liga tan importante para el club catalán. Tras la victoria de ayer del Real Madrid frente al Alavés, ganar a los gallegos sería imprescindible para no recortar distancia.
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