Siga en directo el FC Barcelona - Celta de LaLiga EA Sports: alineaciones y actualidad del partido en vivo

Bajas en el Celta

El defensa central Carlos Domínguez es baja de última hora en el Celta de Vigo para el partido que esta noche disputará contra el FC Barcelona en el Camp Nou.

El futbolista zurdo ha sido sustituido en la convocatoria de Claudio Giráldez por el también defensa Manu Fernández, quien junto al argentino Franco Cervi y el lateral serbio Mihailo Ristic era uno de los descartes técnicos que había realizado ayer el entrenador celeste.