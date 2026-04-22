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FCB - CEL (21.30 h)

Siga en directo el FC Barcelona - Celta de LaLiga EA Sports: alineaciones y actualidad del partido en vivo

Flick pide fichajes para que el Barça gane la Champions

Lamine Yamal saludando al público tras el encuentro frente al Atlético de Madrid.

Lamine Yamal saludando al público tras el encuentro frente al Atlético de Madrid. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Begoña González

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Barcelona
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Esta noche el FC Barcelona se medirá al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou a partir de las 21.30 h en un encuentro clave para los de Hansi Flick, que buscan mantener la distancia con un Real Madrid que ganó ayer ante el Alavés para conseguir amarrar la Liga. El Celta últimamente le complicó la vida al Barça en los duelos precedentes en los que se contabilizaron hasta 17 goles en tres partidos, ninguno perdido por los azulgranas.

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