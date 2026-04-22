Se queda (para ganar la Champions)

Temeroso de que Lamine Yamal, después de la impresionante fotografía que ha publicado en su jet privado (bueno, sería alquilado, igual hasta pagado por el FCBarcelona), comiendo bollería de McDonalds, muy recomendable, supongo, para un deportista, con su bolsón de Louis Vuitton por los suelos, publicase, un día de estos, una imagen con su 'míster' haciendo ‘un Piqué’, es decir, un “se queda”, Hansi Flick decidió acabar con el misterio menos misterioso de la historia, el secreto peor guardado de todos, y asegurar que, cualquier día de estos, renueva.

Y renueva, no porque se sienta feliz (que sí), ni siquiera porque le encante España, Catalunya, Barcelona y el castellano, que solo práctica en la intimidad, no porque esté (que lo está) enamorado del Barça, tampoco porque se fie a ciegas de Joan Laporta (aunque aún no pueda inscribir ni uno solo de los refuerzos que le pide), no, no, Flick se queda porque quiere ganar la Champions.

LaLiga, poca cosa

Lo de inaugurar el reconstruido Spotify Camp Nou, eso, consciente de que los plazos de Limak son los que son (sin penalización millonaria), lo ha dicho con la boca pequeña, sabedor de que si impusiese esa condición en su contrato, igual se tendría que jubilar en su amada Formentera antes de lo previsto.

Me encanta, me ilusiona y, sobre todo, me da la razón ante todos mis amigos (y enemigos) con los que discuto que, llegados a esta edad (la del Barça, la de Flick y la mía), lo siento por todos ellos, por mis amigos y por mis enemigos, pero es evidente que, con una Liga tan cutre y tan barata como la española, o ganas la Champions, amigo, o sigues siendo poca cosa.

Neymar y Piqué, el día del anuncio (falso) de que "se queda". / EL PERIÓDICO

Y mira que los hay, como Pep Guardiola o Álvaro Arbeloa, que piensan (no sé si Flick, la verdad, está en ese ramo), que es más fácil ganar la Champions que la Liga. Tal vez por eso, el Barça suma 28 (bueno, 29) Ligas y solo 5 Copas de Europa, sí, tal vez por ello.

La confesión de ayer de Flick, que no es nueva pues hace menos de dos semanas ya dijo que “lo importante es ganar la Champions”, destroza la tesis de quienes defienden que la grandiosidad de la ‘orejona’ se la ha inventado Madrid y, más concretamente, el Real Madrid, que las tiene por castigo, aunque muchas sean en blanco y negro.

Se queda, sí

O peor aún, los hay que dicen que la relevancia de la Copa de Europa es porque representa el gran negocio de la UEFA. O porque el himno hipnotiza a la gente. O porque los futbolistas quieren ganarla para poder aspirar y/o ganar el Balón de Oro.

Véanlo como quieran. O no lo vean. El Barça ganará su 29ª Liga en una temporada donde el Atlético, no el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Arsenal, ni el Bayern de Munich, ni el PSG, le ha eliminado, no en semifinales, ni en la final, ¡en cuartos de final! y, por tanto, se habrá estrellado, una vez más, en la Champions, que es el título que quieren todos, que necesitan todos, que requiere el negocio y las deudas que ha asumido, por los siglos de los siglos, Laporta.

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Así que me siento recompensando y muy reconfortado de que este “se queda”, un ‘selfie’, un autoretrato, que se ha hecho el propio Flick para pisarle la exclusiva a Lamine Yamal, vaya acompañado de un quiero la Champions, me quedo para ganar la Champions, estoy cansado de ganar la Liga, lo que quiero es la Champions. Esa que se han inventado en Madrid, sí, ésa, la quiero.