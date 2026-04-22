Márquez y Ducati anhelan resurgir en el 40º aniversario de Jerez

Después de un largo parón, idéntico o muy parecido al que la guerra de Irán ha provocado también en la F-1, el Mundial de MotoGP regresa, este fin de semana, a la competición y vuelve, cómo no, a través de uno de sus circuitos talismán, Jerez, la puerta de entrada del campeonato al Viejo Continente, que va perdiendo peso en el calendario mundialista.

Y lo hace, vaya que sí, celebrando los 40 años de ese popular trazado, que, en su tiempo, albergó un montón de grandes premios de F-1, de la mano de ‘tiito Bernie’, que es como llamaban al magnate de los monoplazas, el británico Bernie Ecclestone, en Jerez. La fiesta promete ser tremenda y, de nuevo, más de 100.000 fans de las carreras de motos, se darán cita en la ciudad de los caballos.

Sabido es que las tres carreras grandes que se han disputado hasta la fecha (Tailandia, Brasil y EEUU) las ha ganado el italiano Marc Bezzecchi y su novedosa, moderna, aerodinámica y poderosa Aprilia, que se ha convertido en la moto de moda en el ‘paddock’ muy por encima de la gloriosa Ducati ‘Desmosedici’, por ejemplo, del no menos glorioso y campeonísimo Marc Márquez.

Marc Márquez, durante un entrenamiento privado, hace unos días, en Motorland (Alcañiz, Aragón). / ALEJANDRO CERESUELA

Y ese es el gran reto que viviremos este fin de semana en Jerez después, sí, de 40 años impresionantes: saber si Aprilia también ganará en ‘casa Ducati’, en uno de los jardines del ‘canibal’. El mejor resultado de la firma de Noale (Italia) en Jerez lo ha logrado, hasta la fecha, el ahora herido Aleix Espargaró, que fue tercero en 2022. En los últimos cinco años, siempre ha ganado una Ducati.

"Jerez es el mejor circuito del mundo”, le ha dicho Marc Márquez a Jesús Benítez, uno de los mejores periodistas españoles de las dos ruedas, artífice de un libro impresionante que explica la historia del trazado andaluz. “Aquí se vive el mejor ambiente del Mundial. Y no es porque sea español. Jerez es precioso, lo tiene todo. No hay ningún otro sitio en el mundo donde se vivan las carreras como se viven en Jerez. De hecho, nosotros, en la moto, a 300 kms/h., oímos al público cuando pilotamos pegados a la grada. Esa sensación solo la exprimentas en Jerez. A mis amigos siempre les dijo, si queréis disfrutar de un GP, ir a Jerez”.

“Jerez te exige ir al límite, a galope tendido. Cuando consigues que la moto y tú seáis uno, y sientes ese 'flow' (fluidez) en cada sector, es como un caballo desbocado, pero controlado. Es una de las pistas donde más disfruto". Marc Márquez — Piloto de Ducati y nueve veces campeón del mundo

El mayor de los Márquez, del que muchos han empezado a dudar pero al que nadie, ni siquiera esos que dudan, se atreven a descartarlo en la lucha, de nuevo, por el título, se ha machacado durante las últimas semanas, no solo en el gimnasio o en las pistas de cross, también en los circuitos, por ejemplo, Motorland (Alcañiz, Aragón), donde se le ha visto con una Ducati Panigale con tintes de MotoGP.

Marc, que ha posado en la portada del libro de Jerez junto a dos preciosos caballos jerezanos, reconoce que le encantaría poseer algún día un caballo, pero que lo deja para más adelante pues, ahora, no podría dedicarle el tiempo que se merece un purasangre. “Bastante dolor tengo cuando dejo en casa a mis perros”.

Un circuito exigente

“Cabalgar durante horas sobre un caballo ha de ser maravilloso”, sigue explicando el líder de Ducati. “No sé si lograría dominarlos como domino una moto, pero de lo que sí estoy convencido es de que disfrutaría muchísimo. De hecho, hay quienes les susurran y mantienen con ellos una mayor conexión que hacia una persona. Me encanta su fuerza, su raza, la belleza, el poderío y actitud. Nunca puedes estar seguro de cómo van a reaccionar y el truco debe estar en compenetrarte, creo que se puede conseguir", indica.

Márquez reconoce que, sobre su Ducati, en Jerez, se siente como si fuese a galope sobre un caballo veloz. “Jerez te exige ir al límite, a galope tendido. Cuando consigues que la moto y tú seáis uno, y sientes ese 'flow' (fluidez) en cada sector, es como un caballo desbocado, pero controlado. Es una de las pistas donde más disfruto", asegura.

Marc Márquez, durante un descanso de su entrenamiento privado en Motorland (Alcañiz, Aragón). / ALEJANDRO CERESUELA

Márquez pisará hoy Jerez, en compañía del resto de pilotos del Mundial, convencido de que todo el mundo está esperando verle resurgir. Y, cómo no, antes de pisar uno de sus trazados favoritos, el nueve veces campeón del mundo recuerda que “la caída de 2020 fue, sin duda, el momento más duro de mi carrera y una lección de vida inmensa. De ahí no surgió un 'nuevo Marc', sino un Marc con una visión diferente”.

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Y, en ese sentido, nadie, ni siquiera el propio Marc Márquez, puede olvidar cómo le ha cambiado la vida, fuera y dentro de la pista, tras protagonizar uno de los regresos más históricos del deporte mundial. “Mis prioridades han cambiado”, sentencia el joven de Cervera (Lleida). “No sé si me he convertido en el mejor de la historia, eso lo dirá el tiempo y los resultados, pero sí puedo decir que aquel accidente y los años sucesivos me han hecho un piloto y una persona más completa, más fuerte mentalmente y con más ganas de disfrutar de cada segundo. Aunque, eso sí, las cicatrices siguen ahí y me recuerdan lo que ocurrió y he superado”.