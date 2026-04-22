KH-7 presenta un ambicioso equipo de 56 ciclistas para revalidar el triplete en la Titan Desert

"El año pasado todo lo que podía salir bien, salió bien", resumía el capitán y director deportivo del equipo de Kh-7 para la Titan Desert, Melcior Mauri. En 2025, el equipo consiguió un triplete de victorias en las categorías masculina, femenina y mixta que este año intentarán revalidar con el elenco más numeroso hasta la fecha, formado por 56 ciclistas.

"Este será el equipo más numeroso de todos los años, un equipo que hace la familia más grande y además muy potente con ciclistas como Jonathan Castroviejo o Dani Moreno que son exprofesionales y correrán una nueva experiencia", añadió Mauri. Mauri, quien tras esta edición será reconocido como Titan Legend Platinum por haber recorrido más de 10.000kms en las Titan World Series, ha presentado el proyecto de KH-7 liderado por su consejero delegado Josep Maria Lloreda en Barcelona a pocos días de partir hacia Marruecos en el que Jonathan Castroviejo, Luis Ángel Maté y Pilar Fernández serán las puntas de lanza.

La incorporación de Jonathan Castroviejo, exciclista profesional hasta el año pasado en el equipo INEOS, que debutará en la prueba tras cerrar su etapa en el WorldTour se ha planteado para reforzar el bloque competitivo del equipo y aportar experiencia de élite a un desafío completamente distinto al que ha vivido durante su carrera. Junto a él, 6 veces campeón de España contrarreloj, competirá Luis Ángel Maté, ayudados por Dani Moreno, en categoría masculina, Pilar Fernández, en la femenina y Ramona Gabriel junto a Toni Moreno en dúo mixto buscarán repetir el triplete del año pasado.

Experiencia Guttmann

El costarricense Andrey Amador, quien debutó y logró la victoria masculina de la mano de KH-7 en la pasada edición, no podrá estar presente en esta edición debido a unos problemas de salud de los que actualmente se encuentra recuperándose en su país. Más allá de la competición, KH-7 sigue dando cabida a otro tipo de experiencias dentro de su familia y tal y como destacó Lloreda, "es un proyecto con una dimensión deportiva, ambiental y social".

En este sentido, el equipo volverá a impulsar iniciativas vinculadas a Titan Life, con proyectos solidarios y de inclusión como la integración del equipo del Institut Guttmann que el pasado año corrió de forma independiente la carrera demostrando que las barreras pueden sortearse si se trabaja en equipo, y este año lo harán bajo el paraguas de KH-7. "Decían que era imposible y se equivocaban. Pero hasta que no superamos la primera duna, no sabíamos lo que iba a pasar", rememoró Pablo Montoia.

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El bloque gastronómico seguirá siendo otra de las señas de identidad del equipo, con la presencia de los chefs Sergio y Javier Torres, Paco Roncero y el maestro chocolatero Lluc Crusellas, que aportan un componente diferencial al día a día en el campamento y que han preparado una sorpresa gastronómica que sorprenderá a todo el campamento.