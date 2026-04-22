Flick pide fichajes para que el Barça gane la Champions

Hansi Flick empieza a pensar en el futuro mientras gestiona con placidez el presente. La amplia renta de ventaja sobre el Madrid, “el colchón” de tranquilidad que protege el Barça a siete partidos del final, le concede el desahogo de planificar la plantilla de la próxima campaña. El entrenador del Barça ha proyectado su vida personal y profesional más lejos.

El Barça recibe esta noche al Celta enfocado únicamente en la Liga. El sueño de la Champions de todos los culés se disipó la pasada semana y no reaparecerá hasta septiembre. Mientras tanto, el equipo tiene el gran aliciente de renovar el título, de nuevo a costa del Madrid, desahuciado, camino de cerrar el curso con un fracaso estrepitoso. “La eliminación nos dolió mucho, pero eso nos dará más energía para los próximos partidos”, aventuró. El primero frente a un Celta que siempre le complicó la vida en los duelos precedentes, muy generosos: 17 goles en tres partidos, ninguno perdido por los azulgranas.

Gerard Martín, Lamine Yamal y Frenkie de Jong, en el calentamiento del último entrenamiento. / Dani Barbeito / SPO

Un plan con dos objetivos

El tiempo transcurrido desde la insuficiente victoria en el Metropolitano ha dado perspectiva a Flick. Por muy desgarradora que fuera la eliminación, el técnico observó que el equipo anda por el buen camino. “Es joven, ha de aprender”, repetía; y ha de ser enseñado, añadió, involucrándose en la responsabilidad del triste desenlace y emplazándose a sí mismo a contribuir en la conquista que se persigue desde 2015.

Flick tiene un plan personal, que es doble: “Ganar la Champions y ser el entrenador cuando esté acabado el estadio”. Como necesitará tiempo, cumplirá la primera premisa. Aceptará la oferta de renovación que le presentó Joan Laporta y que amplía su contrato, que vence el 30 de junio de 2027, hasta 2028.

Gavi y Eric, en el centro, en la sesión de este martes. / Dani Barbeito / SPO

Para entonces debería concluido el Spotify Camp Nou, instalada ya la cubierta sobre la tercera gradería. Las previsiones estiman que ese último trabajo culminante se ejecutaría en el verano de 2027. La duración es imprevisible: entre cuatro y ocho meses.

A esa meta final de su carrera llegará Flick si la salud personal, los resultados del equipo y las sensaciones de la hinchada son buenas. Mucho influirá que durante ese largo trayecto, el Barça siga celebrando títulos, la Champions entre ellos. No es un objetivo que el entrenador vea tan lejano, por mucho que “los pequeños detalles” sean tan influyentes, o lo hayan sido, para tumbar a su equipo. En Milán ante el Inter y en Madrid frente al Atlético. La base existe.

Frenkie de Jong consuela a Dani Olmo al final del Atlético-Barça de la Champions. / Valentí Enrich / SPO

Evitar "estupideces"

“El equipo es fantástico y tiene mucho potencial, y el estilo de nuestro juego es un éxito”, recordó Flick, amparándose en los cuatro títulos recolectados (Liga, Copa y dos Supercopas) desde su llegada en el verano de 2024. Pero la plantilla presenta carencias a partir de una de sus virtudes, que es la juventud de los futbolistas, y han de subsanarse.

“Habrá que tomar decisiones adecuadas, el mercado de fichajes será muy importante y no hay que cometer tonterías” -literalmente dijo “stupid things” en inglés, traducible como "estupideces"-, sino tomar decisiones perfectas”. No hubo ejemplos concretos de estupideces, y tal vez aludiera el entrenador a fichajes de conveniencia con los que él no pudiera estar de acuerdo.

Hansi Flick felicita a Iñigo Martínez al sustituirle durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Benfica. / JORDI COTRINA / EPC

Falta experiencia y liderazgo

Evidentemente, no dio nombres Flick de los futbolistas que desearía incorporar, pero sí dibujó sus perfiles. Ante tanta juventud en el vestuario, él pide compensarla con dosis de experiencia y liderazgo. Evocó el nombre de Iñigo Martínez, que se marchó a Arabia una semana antes de que empezara la Liga. Compartió la añoranza que sintió de Frenkie de Jong y Raphinha por su ausencia en la eliminatoria frente al Atlético.

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"Necesitamos jugadores que sean capaces de tener ese liderazgo en el campo, de hablar, no tan solo de decir dos metros a la izquierda o a la derecha, sino de hablar más en el campo, de indicar el camino hacia donde tenemos que ir", reflexionó Flick.