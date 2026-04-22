El fatídico minuto 41 con la lesión de Lamine Yamal: posible rotura muscular

67 minutos y 10 segundos. El reloj se detuvo en ese instante. Lo mandó para el árbitro Munuera Montero. Más de una hora duró la primera mitad del Barça-Celta, con una sola buena noticia y varias malas. La buena se cuenta con rapidez: en un partido destemplado de los azulgranas, condenados a perseguir el balón, Lamine Yamal marcaba el gol que adelantaba al equipo en el marcador. De un penalti que habían cometido sobre él. El gol de la victoria.

De repente se paró el mundo en el Camp Nou. Lamine Yamal alzaba el brazo derecho para llamar la atención del banquillo, movía la mano izquierda a la parte posterior del muslo izquierdo y se tumbaba en el suelo. El forzado movimiento para alojar el balón a la red alarmó a los culés, que digerían el mazazo de perder al futbolista más resolutivo del equipo. Las pruebas determinarán la dimensión de la probable rotura muscular que sufrió. Antes ya había sido sustituido João Cancelo también por lesión.

Imagen de la grada donde se atendió a una persona en la grada por una indisposición cardiaca. / Dani Barbeito / SPO

Carreras hacia el Lateral

El fatídico minuto 41 adquiría una dimensión mucho más negativa. La atención se desviaba rápidamente hacia otro lugar por el sobresalto que produjo ver las carreras en estampida de médicos y fisios del Barça y el Celta atravesando horizontalmente el campo hacia la grada de Lateral.

El personal de seguridad ya había formado un corro de protección y atención. Una persona había sentido una indisposición, al parecer de tipo cardiaca, que movilizó con urgencia a las asistencias. El reloj seguía corriendo, mientras el árbitro hablaba con dos agentes de los Mossos d’Esquadra sobre el césped a la espera de noticias. El juego se reanudaba en el minuto 58.

Fermín López, durante la segunda mitad tras sustituir a Gavi. / Dani Barbeito / SPO

Roony Bardghji había dispuesto de suficiente tiempo para calentar y entrar al campo a punto, no como Alejandro Balde cuando reemplazó a Cancelo, mientras los doctores revisaban el estado de músculo isquiotibial de Lamine Yamal y que se convierte en la mayor preocupación de los próximos días. Las pruebas precisarán el tamaño de la rotura y el pronóstico de baja. Quedan seis partidos de Liga.

Kounde y Duran disputan un balón durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Celta. / JORDI COTRINA / EPC

Cambios para reparaciones

La larguísima primera mitad no dejaba de producir secuelas. Tal como se marchaban los intervinientes, aparecía Fermín López, señal de que había otro contratiempo. En efecto, Gavi también debía abandonar por problemas físicos. El Barça había agotado tres de los cinco cambios reparando averías, sin poder modificar el curso de un partido que pintaba mal, lesiones aparte.

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Hansi Flick retrasó las dos sustituciones lo máximo que pudo. Acabaron entrando Marcus Rashford y Frenkie de Jong para dar oxígeno y frescura al grupo. De Jong jugaba su partido 293 con el Barça y se convertía en el neerlandés con más presencias, superando el registro de Philip Cocu, que lo vio desde el palco junto a Ronald Koeman, uno de los más ilustres del país. Y su seleccionador. n