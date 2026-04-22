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Rayo-Espanyol (jueves, 20 h)

El Espanyol, en busca de la victoria 'imposible': "Más que salvarnos lo que queremos es ganar cuanto antes"

El equipo de Manolo González, que aún no ha vencido en 2026, visita este jueves a un Rayo que también quiere escapar de la zona baja.

Pánico al descenso en LaLiga: la salvación más cara en 18 años

Manolo González, este miércoles en el RCDE Stadium.

Manolo González, este miércoles en el RCDE Stadium. / RCDE

Raúl Paniagua

Raúl Paniagua

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Catorce partidos sin ganar es una cifra que por sí misma ya dice muchas cosas. Son los encuentros que suma el Espanyol sin conocer la victoria, concretamente desde el 22 de diciembre de 2025, cuando ganó en San Mamés (1-2) y despidió a lo grande el año. Muchos pericos, empezando por Manolo González, ya avisaban de que sería imposible mantener el ritmo triunfal de esa etapa, pero nadie imaginaba que el derrumbe fuera tan prolongado hasta el punto de que aún se teme por la permanencia.

Para evitar que ese miedo se convierta en pánico es necesario ganar cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos de la zona baja están espabilando y la salvación apunta a ser la más cara de los últimos 18 años. Una victoria o un punto en Vallecas combinado con otro éxito en el trascendental duelo del próximo lunes en Cornellà contra el Levante aliviaría a los blanquiazules, que ya podrían afrontar con más calma el esprint final de la temporada.

Urko, baja por sanción

"Somos conscientes de que la situación no es la de hace 10 partidos, pero estamos confiados en que nos salvaremos lo antes posible. Ni ganando al Rayo seremos el Brasil del 70 ni perdiendo la peña de la bufanda. No nos marca un partido", reflexionó este miércoles Manolo. "Es un encuentro que te marca mucho porque ganando estás salvado y puedes luchar por otras cosas. Más que salvarnos lo que queremos es ganar cuanto antes", agregó el técnico, que tiene la baja importante del sancionado Urko.

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"Ni ganando al Rayo seremos el Brasil del 70 ni perdiendo la peña de la bufanda. No nos marca un partido"

Manolo González

— Entrenador del Espanyol

Terrats y Pickel se perfilan como posible recambios, aunque el técnico también podría apostar por una doble punta, con Roberto y Kike García, teniendo en cuenta que el Rayo está muy mermado en el eje de la zaga. Lejeune, su mejor central, y Mendy están sancionados, mientras Luiz Felipe arrastra molestias. Iñigo Pérez tendrá que improvisar con Pathé Ciss, habitual mediocentro, como primera opción.

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