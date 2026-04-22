FÚTBOL
El Chelsea es una trituradora: despide a Rosenior después de tres meses y medio como entrenador
El técnico inglés se convierte en el séptimo en ser defenestrado desde la compra de la entidad por parte del consorcio BlueCo
Liam Rosenior firmó un contrato de seis temporadas y media con el Chelsea, pero apenas ha cumplido tres meses y medio. El volcánico club de Stamford Bridge ha anunciado este miércoles el despido del entrenador inglés después de cinco derrotas consecutivas en las que el equipo no ha marcado ni un solo gol. La última, este martes contra el Brighton & Hove Albion. Con ella formalizaba la peor racha del equipo londinense en los últimos 14 años.
Las derrotas contra Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0) han complicado la clasificación del Chelsea para la próxima Champions, objetivo de mínimos que le había planteado la entidad cuando despachó el 1 de enero a Enzo Maresca por discrepancias. Ahora se encuentra en séptima posición a siete puntos de la quinta plaza. El domingo disputa la semifinal de la FA Cup ante el Leeds United, el único título al que puede aspirar.
"Esta no ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera. Sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro", reza el comunicado. Calum McFarlane, que ya dirigió al equipo en el periodo entre el despido de Maresca y el fichaje de Rosenior, se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada.
Buen inicio
Rosenior, que procedió del Estrasburgo, ha sido el quinto técnico del Chelsea desde que el consorcio BlueCo compró el club en 2022. Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca no llegaron a completar dos temporadas seguidas, además de los interinos Bruno Saltor y Frank Lampard, que estuvieron poco tiempo en el banquillo. Una trituradora.
Pese a que empezó con buen pie, con cuatro triunfos en sus cuatro primeros partidos de Premier League, Rosenior, de 41 años, solo ha sumado un triunfo en los últimos siete encuentros. El pasado fin de semana, cientos de aficionados del Chelsea se congregaron en los alrededores de Stamford Bridge para protestar contra la propiedad actual del club y la inestabilidad que reina en la institución.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
- Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
- Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
- El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano