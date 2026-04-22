Celebración contenida del Barça tras ganar la Liga: "Mañana nos levantamos y metemos una turra de vídeo para presentar al Bayern"

Cuando empezó la temporada el 30 de agosto ya era campeón. Es lo que se le pedía al equipo de Pere Romeu, con todo un Barça que había dominado los últimos seis años de manera consecutiva y había ya alzado el título. Y ha logrado ese objetivo a cuatro jornadas del final y ante el Espanyol. El camino, casi perfecto: 26 partidos y 25 victorias. Parece fácil, pero este equipo sigue consiguiendo no solo aquello que se le pide desde fuera, sino lo que, desde dentro, se exigen ellas mismas.

"No es fácil lo que estamos haciendo y hay que valorarlo mucho. Lo estábamos comentando con Torre, que los primeros años no ganábamos ligas. Se lo decía a Serrajordi y no se lo creía. Parece que se da por hecho que el Barça vaya a llegar a finales y es muy difícil mantenerse cada año arriba", confesó Patri Guijarro sobre que el Barça se proclamara campeón de Liga F. Una vez más, la séptima seguida, para un equipo que ha normalizado el éxito. "Sabemos que mucha gente confía en nosotras. En el vestuario, a pesar del ruido, nosotras nos centramos en lo de dentro. Este año, en los partidos, se ha visto un nivel muy bueno. Podemos estar muy contentas de lo que hemos hecho", explicó.

Celebración del Barça al final del partido ante el Espanyol. / Zowy Voeten

Este equipo sabe hacer muchas cosas: ganar, golear, jugar bien... y también celebrar. Pero, sobre el césped del campo 1 de la Ciutat Esportiva Dani Jarque apenas se pudo ver. Mandó la prudencia y la contención en una celebración en petit comité a la altura del círculo central entre jugadoras y staff. Bajó del palco Marc Vivés, que se unió al equipo, aunque sin la camiseta conmemorativa del título puesta. Sí que se la pusieron las jugadoras que, aunque en pequeños grupos, saltaron y se abrazaron ante una grada prácticamente ya vacía por la marcha de los aficionados y el control de acceso a la zona donde estaban las futbolistas. La celebración duró poco, lo justo para que Alexia Putellas pudiera atender a las televisiones con derechos y Patri Guijarro tuviera que hacer un par de sprints junto a un miembro del staff.

Un pedido de hamburguesas

Había cierto temor de lo que podía suceder en la celebración, teniendo en cuenta los antecedentes de la temporada pasada. Pero los llamamientos a la calma y prudencia por ambas partes sellaron una "guerra" que tensó aún más la rivalidad. "Nosotras queríamos ganar la Liga lo antes posible. Estamos muy orgullosas de este título y las cosas hay que celebrarlas, porque cuestan mucho de lograr", recalcó Pere Romeu tras lograr su segundo título como entrenador azulgrana.

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Con la celebración sobre el verde terminada, tocaba seguir en el vestuario. Con un pedido de hamburguesas a domicilio y un poco de música de fondo. Una celebración contenida, pero esa vez porque eran plenamente conscientes de que este jueves a primera hora tocaba entrenamiento con sesión "larga" de video, como confesó Pere, para preparar ya el encuentro contra el Bayern de este sábado. "Mañana nos levantamos y metemos una turra de video para presentar al Bayern", dijo entre risas el entrenador azulgrana. "Somos conscientes de que mañana entrenamos y el sábado tenemos unas semifinales de Champions en Múnich. Ojalá lo podamos celebrar con un pase a la final", confesó Patri Guijarro, en un ejemplo claro de cómo piensa este equipo. El éxito logrado ya es pasado si aún quedan retos por conseguir.